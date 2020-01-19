Летевший из Екатеринбурга в Сургут лайнер экстренно сел в Ханты-Мансийске

Летевший из Екатеринбурга в Сургут лайнер совершил незапланированную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании UTair.

Согласно данным онлайн табло, ATR-72 вылетел из Кольцово в 21:12 по местному времени, а в пункт назначения должен был прибыть спустя два с половиной часа. Но в пути сработал датчик, предупреждающий пилотов об утечке топлива. Командир воздушного судна принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту.

Посадка прошла в штатном режиме. Никто не пострадал. Самолет сейчас проверяют техники. Пассажирам будет предоставлен резервный борт.