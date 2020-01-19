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19.01.2020 11:22
Рубрика: Общество

Ученые: производство рыбных палочек сильно загрязнет атмосферу

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock
Фото: iStock

Производство морепродуктов приводит к серьезному загрязнению окружающей среды. Так считают ученые из Калифорнийского университета США.

Фото: Pixabay
Выбросы углекислого газа в атмосферу стали рекордными в истории

Переработка минтая на рыбные палочки и филе является источником значительных выбросов парниковых газов.

По словам доктора наук в области экологических исследований Брэнди МакКуин, минтай Аляски является одним из крупнейших рыбных промыслов в мире. "Рыбные палочки могут быть вкусным вариантом на ужин, но хороши ли они для планеты?", - вопрошает ученый.

Результаты проведенного научного исследования подчеркивают необходимость комплексного подхода к анализу воздействия продовольственного сектора на климат. Данные говорят о том, что обработка минтая после вылова почти вдвое увеличивает выбросы, производимые самим рыбным промыслом.

Брэнди МакКуин подробно рассматривает всестороннее воздействие на климат цепочки поставок морепродуктов - от добычи сырья до розничной торговли. В итоге определены "горячие точки" этой индустрии, на которые надо воздействовать, чтобы уменьшить вредное воздействие на климат.

К примеру, трансокеанские перевозчики могут применять на своих судах не дешевое и некачественное бункерное топливо, как сейчас, в котором выделяется большое количество частиц серы, а более безопасное для экологии. Ведь, как известно, диоксид серы - один из главных загрязнителей воздуха, а превышение допустимой концентрации этого газа в атмосфере приводит к болезням дыхательных путей, сердца и сосудов, а также к раковым заболеваниям.

Соавтор исследования Эллиот Кэмпбелл подчеркнул, что недостаточно просто смотреть на "рыбалку", картина намного больше и намного сложнее.

Общество Наука Общество Экология

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