В Гонконге прошел чин освящения вод Южно-Китайского моря

В Гонконге 19 января на праздник Богоявления настоятель храма св. апостолов Петра и Павла РПЦ отец Дионисий Поздняев совершил обряд освящения вод Южно-Китайского моря.

Обряд прошел на острове Ма Вань (Park Island), одном из небольших островов, входящих в состав специального административного района Гонконг.

Как рассказал отец Дионисий "РГ", на чине освящения присутствовали как русские, так и китайские прихожане. После службы некоторые окунулись в море. "Зима в этом году теплая, - отметил священник, - температура воды около +18 градусов".

Обряд освящения Южно-Китайского моря проходит в Гонконге последние десять лет.

Православный приход в Гонконге действовал с 1934 по 1970 год и возобновил службы в 2003 году, когда туда прибыл священник РПЦ МП Дионисий Поздняев. В настоящее время приход ведет миссионерскую деятельность, также на китайский язык переводится православная богослужебная литература.