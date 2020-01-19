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19.01.2020 12:50
Рубрика: В мире

В Гонконге прошел чин освящения вод Южно-Китайского моря

Текст: Константин Волков
Фото: Предоставлено о. Дионисием Поздняевым. Фото: Предоставлено о. Дионисием Поздняевым.
Фото: Предоставлено о. Дионисием Поздняевым.

В Гонконге 19 января на праздник Богоявления настоятель храма св. апостолов Петра и Павла РПЦ отец Дионисий Поздняев совершил обряд освящения вод Южно-Китайского моря.

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Обряд прошел на острове Ма Вань (Park Island), одном из небольших островов, входящих в состав специального административного района Гонконг.

Как рассказал отец Дионисий "РГ", на чине освящения присутствовали как русские, так и китайские прихожане. После службы некоторые окунулись в море. "Зима в этом году теплая, - отметил священник, - температура воды около +18 градусов".

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Обряд освящения Южно-Китайского моря проходит в Гонконге последние десять лет.

Православный приход в Гонконге действовал с 1934 по 1970 год и возобновил службы в 2003 году, когда туда прибыл священник РПЦ МП Дионисий Поздняев. В настоящее время приход ведет миссионерскую деятельность, также на китайский язык переводится православная богослужебная литература.

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