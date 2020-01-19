В соцсетях высмеяли новую форму космических войск США

The first #SpaceForce utility uniform nametapes have touched down in the— United States Space Force Ⓥ (@SpaceCorpsUS) 18 января 2020 г.
Pentagon. @EsperDoD @SecAFOfficial @SpaceForceCSO @GenDaveGoldfein @DeptofDefense@usairforce pic.twitter.com/mzr6FAZBwt
Больше всего их развеселила схожесть формы, фото которой размещено в Twitter, с лесным камуфляжем.
"Это форма для лесников? Лесной камуфляж? В космосе?" - недоумевают пользователи.
Хотя один из них предположил, когда от такой формы может быть прок. По его мнению, она придется кстати, если американские космодесантники планируют приземлиться на планете эвоков, которые фигурируют в фильме "Звездные войны".
Другой пользователь называет камуфляж в космосе самой глупой вещью и фарсом, за который придется расплачиваться налогоплательщикам.