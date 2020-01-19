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19.01.2020,  
09:56
Текст:  Руслан Мельников

В соцсетях высмеяли новую форму космических войск США

После того, как в интернете появилось изображение новой формы космических войск США, пользователи начали активно комментировать новинку.

Больше всего их развеселила схожесть формы, фото которой размещено в Twitter, с лесным камуфляжем.

Фото: Flickr
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"Это форма для лесников? Лесной камуфляж? В космосе?" - недоумевают пользователи.

Хотя один из них предположил, когда от такой формы может быть прок. По его мнению, она придется кстати, если американские космодесантники планируют приземлиться на планете эвоков, которые фигурируют в фильме "Звездные войны".

Другой пользователь называет камуфляж в космосе самой глупой вещью и фарсом, за который придется расплачиваться налогоплательщикам.

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