В Уфу привезли пострадавшую на Бали туристку

19 января в Уфу на самолете доставили жительницу Башкирии Анну Пономареву, которая пострадала в результате ДТП на острове Бали. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РБ.

Девушка отдыхала на Бали, когда на нее наехал мотоциклист. Она получила черепно-мозговую травму и несколько переломов. Пострадавшей сделали экстренную операцию в местной больнице на Бали, а затем власти республики организовали перевозку девушки в Уфу.

- Перелет девушка перенесла нормально, - уточнила пресс-секретарь минздрава РБ Светлана Кускарбекова. - С самолета ее встретили врачи санитарной авиации и на автомобиле доставили в городскую клиническую больницу №21 Уфы.

После того полного обследования пациентки медики определят дальнейшую тактику лечения.