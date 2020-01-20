Дима Билан перенес полуторачасовую операцию

38-летний российский певец и актер Дима Билан перенес серьезную операцию на ноге. О чем рассказал подписчикам в Instagram, опубликовав фото и видео из больницы, где проходит в настоящее время лечение.

Как признается артист, его "если честно, уже изрядно укачало от подобного контента а-ля - "я такой весь несчастный!", так что нынешний заход певца в хирургию - последний, обещает.

Как напомнил Дима, в прошлом году он перенес две операции и из-за сломанной ноги "намучился работать с палочками, да тросточками, в технологически насыщенном сложном шоу", где певцу "приходилось перемещаться архимного в сложных подвесах, полетах и т.д.". Не говоря уже про быт, который после травмы стал "вырви мозг".

Поэтому Билан крайне рад, что из него наконец-то извлекают титановую пластину с девятью шурупами, и все плохое остается в прошлом.

В свете чего артист обещает фэнам "в конце января уже бегать" и заверяет: все заявленные туры и концерты - в силе.

Далее Дима опубликовал и послеоперационный пост, рассказав, что процедура вместо запланированных тридцати минут заняла полтора часа, так как хирурги подумали "об эстетической стороне шрама", и прошла хорошо.