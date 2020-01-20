Главные вехи новой экономической политики

Взгляд современника
Продовольственные ресурсы грозят иссякнуть, против чего не может помочь никакое усовершенствование реквизиционного аппарата. Бороться против... тенденций хозяйственной деградации возможно следующими методами:
1. Заменив изъятие излишков известным процентным отчислением (своего рода подоходно-прогрессивный натуральный налог) с таким расчетом, чтобы более крупная запашка или лучшая обработка земли представляли все же выгоду.
2. Установив большее соотношение между выдачей крестьянам продуктов промышленности и количеством ссыпанного ими хлеба не только по волостям и селам, но и по крестьянским дворам.
Лев Троцкий, член Политбюро ЦК ВКП(б), февраль 1920 г.
100 лет назад председатель Революционного военного совета РСФСР Лев Троцкий предложил ЦК РКП(б) "перейти к продовольственному налогу от разверстки и к договорным отношениям в промышленности".
Решением X съезда РКП(б) Новая экономическая политика сменила потерпевшую неудачу политику "военного коммунизма".
Декрет от 21 марта 1921. "О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом" (Налог должен был стать прогрессивным, т.е. чем беднее крестьянин, тем меньше он платит налог. В исключительных случаях хозяйство могло быть вообще освобождено от оплаты налога).
Декрет от 28 марта 1921. "О свободном обмене, покупке и продаже сельскохозяйственных продуктов в губерниях, закончивших разверстку" (свободный рынок пришел на смену принудительному изъятию продуктов).
Декрет от 7 апреля 1921. "О потребительской кооперации" (создание кооперативов, которые были уничтожены в 1917).
Декрет от 24 мая 1921. "О порядке использования и распределения сельскохозяйственных машин и орудий" (создание условий для развития сельского хозяйства)
Декрет от 17 мая 1921. "О руководящих указаниях органам власти в отношении мелкой и кустарной промышленности и кустарной сельскохозяйственной кооперации" (перевод некоторой промышленности из рук государства в частные руки).
Декрет от 5 июля 1921. "О порядке сдачи в аренду предприятий, подведомственных Высшему Совету Народного Хозяйства" (разрешение частным лицам, кооперативам, артелям брать в аренду государственные предприятия).
Декрет от 7 июля 1921. "О кустарной и мелкой промышленности" (разрешалось создавать мелко-промышленные предприятия со штатом не более 20 наемных рабочих).
Декрет от 4 октября 1921. Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ленин подписал декрет об учреждении Государственного банка РСФСР.
Взгляд современника
Задача перехода к новой экономической политике в том и состоит, что после опыта непосредственного социалистического строительства в условиях, неслыханно трудных, в условиях гражданской войны, в условиях, когда нам буржуазия навязывала формы ожесточенной борьбы, - перед нами весной 1921 года стало ясное положение: не непосредственное социалистическое строительство, а отступление в целом ряде областей экономики к государственному капитализму, не штурмовая атака, а очень тяжелая, трудная и неприятная задача длительной осады, связанной с целым рядом отступлений...
Владимир Ленин, председатель Совнаркома, октябрь 1921 г.
Ленин произвел изумительный по смелости и решительности поворот политики. "Научитесь торговать", - мне казалось, что я скорее губы себе обрежу, а такого лозунга не выкину. С принятием такой директивы нужно целые главы марксизма от нас отрезать.
Юрий Стеклов, редактор газеты "Известия ВЦИК", осень 1921 г.
Взгляд современника
Нэпман старой формации - бывший делец, прошедший достаточный стаж в Бутырках. Он спец, он делец, и полезный РСФСР человек. Его ценят главки, которые дорожат им, конечно, "пока". Он, в свою очередь, уважает коммунистов за прямолинейность, силу, умение добиться своего, что, впрочем, не мешает ему втайне мечтать о перевороте...
Нэпманы новой формации - мелкие хищники. Работают компаниями по 3-5 человек. Торгуют всем: мануфактурой, сырьем, химическими товарами, гвоздями и т.п., - что подвернется. Пользуются кредитом Госбанка. Капитала не имеют, но делают миллиардные обороты... Но чаще берутся за торговлю сейчас люди самых разнообразных профессий, и, почти как правило, бывший суконщик торгует кожей, а галантерейщик электрической арматурой, и наоборот - кто чем попало...
Иван Калинников, член президиума Госплана, 1921-1923 гг.
Начало денежной реформы; деноминация и внедрение новой, обеспеченной золотом валюты - червонца. Золотой червонец соответствовал дореволюционной монете в 10 рублей. Серебряные монеты 1 руб. и 50 коп. также чеканились по стандартам монет царской России.
Папиросы "Червонец"
хороши на вкус.
Крепки,
как крепок червонный курс.
Владимир Маяковский "Реклама Моссельпром"
30 октября. Постановление ВЦИК "О введении в действие Земельного кодекса, принятого на 4 сессии IX созыва" (Земельный кодекс дал возможность арендовать землю)
Замена продналога единым сельскохозяйственным налогом. Прием налога натурой прекращается с января 1924 г.
Достигнуты довоенные объемы производства, восстановлена работа предприятий тяжелой промышленности. Обострился товарный кризис и кризис сбыта. Крестьяне отказывались продавать хлеб государству, пока государство продолжало взвинчивать цены на промышленную продукцию. В условиях спекуляции началось перенасыщение дорогими промышленными товарами, хотя большая часть населения не могла позволить себе их покупку.
Кризис хлебозаготовок усиливался и в итоге привел к голоду. Как следствие - курс на свертывание НЭПа.
Люди, которым не надо мешать
Что вы скажете о малой группе людей численностью в несколько десятков тысяч человек, отстроивших и подмявших под себя 45-55% хлопчатобумажной и шерстяной промышленности Московского региона?
Об их богатейших семьях?
О том, как они выживали за счет хватки, бережливости и аскетизма?
О давлении и государственных преследованиях?
Кто это? Армяне, греки, евреи, немцы - колонисты, масоны, магометане, кто?
Нет, это были русские люди.
Старообрядцы.
Гучков. Председатель III Государственной думы (1910-1911). Из староверов.
Савва Морозов. Из староверов.
Рябушинский. Из староверов.
И десятки других.
Пик их собственности и влияния - сто пятьдесят лет назад.
Как они это сделали? "Модель коллективного поведения", похожая на протестантизм, американизм и прочие "измы", которые делают технические революции неотвратимыми. Рациональность и экономический успех. Проще говоря, выживание малого загнанного народа, который из себя выжимает все соки, всю хитрость, чтобы не утонуть. И свою религию подстраивает под это.
При чем здесь Третий Рим, державность, богоданная духовность, умерщвление плоти, государство вертикалей?
Да ни при чем.
Старообрядцы - это история о том, что российские люди, когда они выживают, ведут себя как стая рискованных, самозванных, подчиненных труду независимых людей - честных, рациональных, готовых свободно и хитро выживать ради собственного и общего блага.
Вот только не нужно помещать их в картонную коробку, придавленную кирпичом. И обрабатывать ядохимикатами. Дешевый кредит, низкие налоги, бесстрашие и открытая форточка.
Не мешать, помогать. Все сделают сами.
"Ихние собаки едят, видите ли, котлеты..."
Обследование частных предприятий
Московский союз химиков закончил обследование 35 частных предприятий. Обнаружена масса вопиющих нарушений.
В 5 предприятиях часть рабочих взята помимо биржи труда; в 15 предприятиях совершенно не выдавалась спецодежда; в 10 предприятиях без разрешения профсоюза и инспекции труда проводилась сверхурочная работа; в 10 предприятиях не оказалось технических приспособлений для ограждения рабочих от несчастных случаев; 22 предприятия найдены в крайне антисанитарном состоянии [...]
В 10 предприятиях 32 рабочих под влиянием "хозяйчиков" не состояли членами профсоюза.
После каждого посещения инспектора труда хозяйчики становились "шелковыми" и немедленно выполняли его предписания. Наиболее злостные привлечены к уголовной ответственности.
"Труд", 5 января 1923 год.
В первые месяцы так называемого нэпа жизнь стала улучшаться и налаживаться. Стало легче дышать, в будущем у всех засветилась кое-какая надежда настоящего перехода к нормальным условиям. Но, увы, подобные иллюзии за этот год оказались несбыточными, ибо то, что делала одна рука, другая - разрушала. Я, впрочем, не много понимаю в этой сложной путаной механике, орудующей на уже безнадежное опустошение и разорение организма, и только могу констатировать значительную депрессию настроения в нашей хозяйственной среде, что, во всяком случае, является показательным симптомом тяжелейшей болезни, средства врачевания которой лежат вне всяких теоретических констатаций.
Одна надежда - надежда всякого безнадежного больного - на благодетельное действие времени. Но выиграем ли мы? Раз мы все то вынесли, что было до сих пор, то авось и это выживем!
Александр Бенуа, художник, декабрь 1922 г.
Винное довольствие
Винсиндикат, заботясь о благе своих служащих, установил прибавку к зарплате в виде бесплатной выдачи вина.
На каждого выдается по 16 бутылок в м-ц, причем выдача производится по рангам. Рабочие получают более легкое и дешевое вино, младшие служащие - покрепче, а старшие уже совсем крепкое.
В выдаче зарплаты иногда бывает заминка, но зато вино выдается аккуратно. Прошла неделя - и получай свою порцию.
Было бы совсем хорошо, если бы случайно вопрос о винном довольствии не стал известен ревизионной комиссии синдиката и союзу.
Стали поговаривать, что винное довольствие является как будто зазорным.
Администрация все-таки не решилась совсем его уничтожить, а только уменьшила норму, постановив: выдавать рабочим по 4 бутылки бесплатно и по 4 бутылки со скидкой в 50%, а служащим 8 бутылок со скидкой в 50%.
Дело за профсоюзом. Он должен совершенно запретить винное приложение к зарплате.
В.К-в.
"Труд", 13 января 1923 год.
Суд и быт
Выселение буржуазных собак
Замоскворецкий нарсуд.
Истец рабочий просит суд выселить собак нэпача из квартиры.
Он поясняет:
- У меня полдюжины детей, один другого меньше, а у них (кивок в сторону ответчика) 4 здоровеннейших пса. Ну, известно, детишкам не усидеть в одной комнате, им подавай и коридор и кухню... А на кухне и коридоре - прямо беда: собаки грызутся, возятся, детишки - вместе с ними. Того и гляди, какой-нибудь пес искусает ребенка.
Кроме того, ихние собаки едят, видите ли, котлеты... Ну... и мальчуганы мои, как дорвутся на кухню, сейчас же тоже за собачьи котлеты - известно, дети. Собаки рычат, воют, детишки плачут, кричат... Одно недоразумение... [...]
Ответчик иска не признал.
Несмотря на это, суд нашел иск доказанным и постановил: выселить собак ответчика.
"Вечерняя Москва", 29 января 1926 год.
Удивительное это было время, и удивительной была та Москва. В ней еще уживались рядом бурлящая Сухаревка, с ее бесконечными палатками, ларями и лавками и комсомольские клубы в бывших купеческих особняках, сверкавшие свежим лаком вывесок магазины и конторы первых нэпманов и аудитории рабфака имени Покровского на Моховой, где вчерашние токари, слесари и машинисты спешно готовились к поступлению в университет; огромная черная вывеска московского клуба анархистов на Тверской ("Анархия - мать порядка") и замысловатая живопись в кафе "Стойло Пегаса" на углу Страстной площади, где читали очень разношерстной и не очень трезвой публике свои стихи поэты-имажинисты.
Лев Шейнин, писатель, 1923 г.
Кустарная промышленность
(Из доклада А.И. Рыкова на XIII Всероссийском съезде Советов)
По отношению к кустарной промышленности у некоторых товарищей установилась совершенно неправильная точка зрения, характеризующаяся недооценкой значения и роли этой промышленности в системе народного хозяйства. Я помню, на какой-то выставке одно время висел плакат: кустарь - враг - не помню хорошо, - не то народа, не то промышленности. То и другое утверждение - величайшая глупость. Кустарей на территории РСФСР около 3 миллионов человек. Кустарные промыслы кормят громадные массы крестьянского населения. Если мы недостаточно помогаем кустарям, то это результат неправильной точки зрения...
"Известия", 9 апреля 1927 год
Отпуск заключенных на полевые работы
Главное управление местами заключения НКВД текущим летом предоставляло отпуска на полевые работы тем заключенным, которые по несознательности, случайно, в первый раз или вследствие тяжелых материальных условий совершили преступление. Отпуска предоставлялись на 1,5-3 месяца заключенным, представившим ходатайство исполкомов об отпуске их на с.-х. работы в их хозяйства.
Тем из заключенных, которые представят в московскую губраспредкомиссию отзывы, что они действительно провели свой отпуск на с.-х. работе и были хорошего поведения, срок, проведенный в отпуске, будет зачтен в срок заключения.
"Правда", 3 сентября 1926 год.
Удивительно быстро все стали в СССР деловыми. Жизнь забила ключом, спешат наверстать потерянное; в этом потоке едва ли не больше других суетятся комы и не из партийной дисциплины, а потому, что их захватила стихия - нажива, роскошь, прелесть жизни и проч. Жалкий нэп, карикатура на западноевропейский капитализм, так оживил страну, умиравшую в смердящем коммунизме, что пока это единственно возможная форма, при которой жизнь не умирает.
Роберт Куллэ, профессор, литературовед, май 1924 г.
Как кооператив победил частного торговца
В селе Бельском Черемховского района торговали рядом кооператив и частный торговец. Наблюдая за ходом торговли того и другого, удалось установить, что частный торговец, торгуя дороже, чем кооператив, все-таки имеет много покупателей и получает порядочную прибыль.
Стали наблюдать. В результате выяснилось, что кооператив торгует с 8 часов и до 4, а частный, главным образом, с 4 до 9 вечера. Тогда кооператив организовал дежурную лавку, которая стала торговать после того, как закроется большая, а также и в дни отдыха. В результате все население пошло в кооператив, а частник стал чахнуть.
"Правда", 1926 год.
Что значит с общехозяйственной точки зрения установление торговой связи города и деревни? Это значит, что мы сделали для города возможным хозяйственно оплодотворять деревню, а для деревни сделали возможным хозяйственно оплодотворять город. Другими словами, самый глубокий смысл новой экономической политики заключается в том, что мы впервые открыли возможность взаимного оплодотворения разных хозяйственных сил, различных хозяйственных факторов, а только на основе этого и получается хозяйственный рост.
Николай Бухарин, член Политбюро ЦК ВКП(б), апрель 1925 г.
Из писем
Долго и оживленно обсуждался у нас, в Ункосовской вол. (Сасовсого у., Ряз. г.), вопрос о с.-х. налоге. После разъяснения специальных докладчиков закон одобрили. Кустари и ремесленники в связи с налогом грозились повысить плату за вырабатываемые изделия, но встретили дружный отпор со стороны середняков и бедняков:
- Закон о налоге выработан нами самими, - говорят крестьяне, - наши представители есть и во ВЦИК, и в Наркомземе, Наркомфине, и в других центральных учреждениях.
М.О.
"Правда", 1926 год.
В село Нижние-Прыски (Калужской губ., Козельск. у.) приехали отпускники. Не успели войти в хаты, как крестьяне потянулись к ним за новостями. Первый вопрос - о новом сел.-хоз. налоге:
- Как там?
Отпускники устроили беседу. На все свои вопросы крестьяне получили разъяснения. Остались довольны:
- Приветствуем новый закон, который облегчает налог беднякам, - говорили крестьяне, расходясь.
Отпускник
Гудит-гудит!!
Принудительный ассортимент. По сведениям, полученным Наркомторгом РСФСР, представитель Продасиликата предложил тульскому потребсоюзу при отпуске вагона чайных стаканов обязательно принять 4000 фужеров для шампанского и 3000 штук сахарниц. Несмотря на то что райсоюз испытывал острую нужду в стаканах, необходимых для деревни, он вынужден был отказаться от предложения представителя Продсиликата, так как цены на стаканы пришлось бы значительно повысить. Наркомторг затребовал от Продсиликата объяснений.
В стране рабочей и крестьянской,
Ну как не пить,
Деревню влагою шампанской
Не покропить?!
Стаканов чайных нет покуда,
Зато - гоп-ля! -
Вот для шампанского посуда
Из хрусталя!
Довольны "Продсиликатом"?
Хрусталь! В кредит!
...А деревенский воздух матом
Гудит-гудит!!
Демьян Бедный
"Правда", 1925 год.
НЭП есть капитализм, говорит оппозиция. НЭП есть отступление по преимуществу, говорит Зиновьев. Всё это, конечно, неверно.
На самом деле НЭП есть политика партии, допускающая борьбу социалистических и капиталистических элементов и рассчитанная на победу социалистических элементов над элементами капиталистическими. На самом деле НЭП только начался отступлением, но он рассчитан на то, чтобы в ходе отступления произвести перегруппировку сил и повести наступление. На самом деле мы наступаем уже несколько лет, и наступаем с успехом, развивая нашу индустрию, развивая советскую торговлю, тесня частный капитал...
Иосиф Сталин, генеральный секретарь ЦК ВКП(б), январь 1926 г.
Старые газеты и современников НЭПа цитировали Сергей Емельянов и Ольга Чагадаева
НЭП. Тоска по новому
Февраль - март 1921 года. Вашу власть вот-вот должны снести.
Но почему?
В Гражданской - победа. Старая элита - забита, изгнана. Ура, военный коммунизм! Прямое распределение людей и вещей - взять, разнести по сметам и пунктам, отдать по воле сверху. То, что вы хотели - полновластие, полнолуние! Есть только ваше слово - других нет. Есть только ваша партия - других нет. И других людей - влияющих, громкоговорящих - тоже нет. А если есть, то где-то там, в подполе или земле.
Есть только вы. И еще - молодецкий, смазанный, весело порыкивающий аппарат насилия. Понял, взял, сделал, затоптал.
Но вас обязательно снесут.
Ленин и катастрофа
У вас - голод, холод и разрушенная промышленность. Карточки, мобилизации. Не труд, а трудовая повинность. Голодные волнения в Петрограде, мятеж в Кронштадте. Инфляция в сто тысяч процентов. Тамбов, Урал, Сибирь, Украина, Кубань - по всей стране тлеет "крестьянская война"1. Какая дальше продразверстка? 84% населения России в 1920 году - в деревне2. Убьют. Производство чугуна в 1920 году в 30 с лишним раз ниже, чем в 1912 году "Пахотных орудий" - меньше в 24 раза. Муки - почти в 3 раза. Тканей - в 15 раз. Число предприятий и рабочих сократилось в 3-5 раз3. В 1920 году промышленное производство - всего лишь 17% от уровня 1913 года4.
Вас скоро вынесут со свистом, потому что ваш режим - нечеловеческий.
Да, конечно, война! Да, либо вы, либо вас, но так не живут. Человек не может пережить веревок, страха и пайка как способа существования. Жизни как продразверстки. Ему нужны воля, риски, собственность, обмен и свободное имущество, чтобы двигаться, защищаться и - хотя бы кого-нибудь - опережать.
Но у вас есть гигантское преимущество - Ленин. Человек безжалостный, трезвый и еще - создающий идеи. Или берущий чужое, но вовремя. Гениальные изворотливые идеи, когда все остальные тупо прутся прямо в лоб. Способный перевернуться. Добиться нужного решения. Гнуть свое до победы. "На экономическом фронте, с попыткой перехода к коммунизму, мы к весне 1921 г. потерпели поражение более серьезное, чем какое бы то ни было поражение, нанесенное нам Колчаком, Деникиным или Пилсудским, поражение, гораздо более серьезное, гораздо более существенное и опасное"5.
Советы и "иностранные хищники"
Как давно в Москве не слышали это "мы"! Сколько лет никто из великих не признавался в ошибках! Когда у власти монополия на истину, когда она всегда права, то наверху, "там" все меньше людей, способных публично сказать: мы ошибались и теперь меняем свой курс.
Власти от этого лучше? Конечно нет! Бронзовеешь? Живешь в своей системе координат, в ложных представлениях о том, что происходит в России? Тогда жди высочайших рисков - политических, социальных. Последний Романов, Керенский - тому примеры.
Да, перевернуться! Гибкость ума и поведения поражает. Вместо унылого следования, год за годом, "коммунистическому производству и распределению", пока новую власть не снесут крестьяне, - вместо этого налоги, торговля, коммерция, собственность! Возврат к рынку, частнику и - действительно, о, ужас! - эксплуатации наемного труда, концессиям! Снова пустить на порог "иностранных хищников". Но зато - людей накормить, крестьян успокоить, выиграть время, накопить жирок.
Нет, не страшно! Тем паче, оставив себе, государству, "командные высоты" - костяк экономики. Чтобы не зарывались! И ни в коем случае - свободы слова и идей, свободы партий, чтобы не мог победить рыночный человек. Хитрость, временная мера - но какая!
Этим нельзя не восхищаться, как мастерским шахматным ходом, к чему бы он ни привел!
А к чему? С точки зрения правоверного коммуниста - в адское пекло.
Большевики и векселя, облигации, биржи
Привет тебе, буржуазия! В 1924-1925 годах - ее уже 232 тысячи человек, в 1926-1927 годах - 284 тысячи человек Из них средняя и крупная - 84 и 105 тысяч человек соответственно. И даже владельцы цензовых промышленных предприятий - 7 тысяч человек.
А еще "мелкие полукапиталистические предприниматели", кустари с наемным трудом. Их грозная сила - в 325 тысяч человек в 1924-1925 годах и 376 тысяч человек в 1926-1927 годах.
В деревнях - миллионы тех, кого потом назовут кулаками. Пока же они - "хозяева - предприниматели". В 1924-1925 годах - 4,8 млн человек, в 1926-1927 годах - 5,9 млн человек6.
Все эти люди в 1930-х исчезнут.
Свобода делать. Свобода торговать. И даже денационализация. За это раньше была бы пуля. Всю мелочь вернули в частные руки. Отдали в аренду, пусть восстанавливают. А государству оставили "командные высоты" - 4500 крупных предприятий с 80% промышленных рабочих7.Тресты, синдикаты, коммерческий расчет, планы и вертикали, чтобы легче управлять.
Что еще? Это вы в 1917-1918 годах банки слили в один Народный банк?8 А потом совсем прикрыли? Ну и ладно! Уже в 1926 году сияют вывесками сотни банков и обществ взаимного кредита.
В 1918 году убили ценные бумаги? Ну и что? В 1922-1924 годах созданы более 160 акционерных обществ, с капиталами от 100 тысяч золотых рублей. В 60% обществ есть акционеры - частники9.
Октябрь законопатил облигации? Ответ 1920-х - больше двух десятков выпусков облигаций. Хлебных, сахарных, золотых, выигрышных.
Векселя? Эта чума капитализма? В 1920-х всё устлано векселями, чтобы ускорить расчеты. Векселя и ссуды под них - это больше четверти активов банков10.
Кто там заколотил биржи в 1917 году? К осени 1926 года в России уже 114 товарных бирж. Купи - продай продовольствие, текстиль, металлы, все, что угодно. А при них 10 фондовых отделов. Чем торгуют? Валютой, ценными бумагами. Для души в ГУМе, на Ильинке в Москве "американки" - черные биржи, доллары с рук. 40% членов бирж - частники11.
И, наконец, счастье, денежная реформа 1922-1924 годов! Деньги стали твердыми. Тут тебе и золотой рубль, и серебро, и конвертируемый червонец, и казначейские билеты12. Совзнаки ушли в мир иной. Мир обрел ценность, измерение.
Что еще менять? При военном коммунизме цены стали сметными. Нет проблем! Освободить их у частников, в госсекторе взять под контроль! В 1922 года цены в 2-9 раз превысили довоенные13. Разобраться в "ножницах цен между городом и селом" (промтовары дороже, хлеб - дешевле, чем должны быть). Винить за это тресты, монополии, всё по-взрослому14!
Нет больше отъема, продразверстки, но есть - налоги! Сначала натуральные, а затем денежные. В 1920-х возникли десятки налогов, от местных до центральных. Чудесные имена: промысловый, уравнительный, трудгужналог, с ресторанных счетов, налог с высоких ставок заработной платы, надбавка в пользу последгола и т.п.15 Куча акцизов. Винная монополия. А местное обложение! С лошадей, велосипедов, с увеселений, с дач, трактиров, со скота, пригоняемого на рынок.
Что-то кажется знакомым в этом налоговом хаосе. "Приходится опасаться, что нынешний налоговый режим достиг чрезмерного напряжения"16.
И нам через сто лет тоже приходится.
Но сделали-то что? Чудо!
Другая жизнь
Народ был накормлен уже в 1922 году. Деревенские бунты закончились. В 1926-1927 годах в промышленном производстве догнали 1913 году. Темпы роста - 30-40% в год17. И какая-то новая реальность.
1921 год. "На вокзале, как грязные собачонки, снуют голодные ребятишки: волна голода занесла их в сырой Петроград. "Все для голодного Петрограда" - еще висят плакаты на стенах. "Все для голодного Поволжья" - висит свежий плакат рядом на стене"18.
А это уже ноябрь 1922 год. Вот что пишет Корней Чуковский:
"Очень я втянулся в эту странную жизнь и полюбил много и многих... пробегая по улице - к Филиппову за хлебом или в будочку за яблоками, я замечал одно у всех выражение - счастья. Мужчины счастливы, что на свете есть карты, бега, вина и женщины; женщины с сладострастными, пьяными лицами прилипают грудями к оконным стеклам на Кузнецком, где шелка и бриллианты. Красивого женского мяса - целые вагоны на каждом шагу, - любовь к вещам и удовольствиям страшная, - танцы в таком фаворе, что я знаю семейства, где люди сходятся в 7 час. вечера и до 2 часов ночи не успевают чаю напиться, работают ногами без отдыху... Все живут зоологией и физиологией...19"
Другая жизнь. Дело, конечно, не в танцах и не в шелках с брильянтами. Это - мелочи. А в том, что был задуман и совершен невероятный по удачливости переворот, из грязи да в князи. Стоило только приоткрыть дверь свободе - иметь, решать, копить, - и страна, с еще живой деревней, с новой землей, взятой крестьянами, сразу выкарабкалась.
А в ней - бэби-бум. Население России в 1924 году - 94,4 млн человек, в 1929 году - 105,7 млн человек20. Высочайшая рождаемость (6,8 на одну женщину).
В обреченной стране не рожают.
Все было подчинено простым вещам - накормить, одеть, встать на ноги. И, да, конечно, удержать власть. Иначе - вынесут! Советы без коммунистов! Этот лозунг Кронштадтского мятежа марта 1921 года исчез из массового сознания.
Да, еще! Темпы роста промышленности в 1922-1926 годах были гораздо выше 1930-х. И падать стали в 1927-1928 годах при сворачивании нэпа. Хотя, конечно, можно спорить до бесконечности - почему. Кризисы21,разница в базах отсчета, естественное снижение темпов, директивное вмешательство в механизмы рынка или просто бегство частника от неумолимого государства.
Творцы и начальники
Как мало в тысячелетней истории России было идей, так скоро ведущих к всеобщему счастью. Накормить, одеть, обогреть - и все это в считаные годы. Сделать это не столько железной рукой (железа было много), сколько "энергией масс" в терминах большевизма. Сокольников, Юровский, Бухарин, Чаянов, Кондратьев. Зависть берет перед десятками профессоров, работавших в первой половине 1920х годов. Тех, кто делал экономическое чудо, когда все растет на глазах. Жить по восходящей, когда в стране - беспрецедентный рост. Пасти идеи, усердствовать, не мелочиться. Заблуждаться. Громить друг друга. Их тексты и сегодня у нас на столах.
Большинство этих людей было убито в 1930-х. Им завидовать?
Да, завидовать. Нам не дано чувства макроэкономической удачи. Мы, войдя в 1990-е годы большим универсальным хозяйством, свинтили его. Мы, возвращаясь к рынку, не сделали еще одного чуда в России. И теперь бессильно наблюдаем, как общество слоится, как много в нем бедности, неизлеченного, как пустеют малые и средние поселения. И объясняем всё это до бесконечности - почему всё так, и призываем - к чему? К тому, что, кажется, никогда не произойдет.
Ведь и конец нэпа был закономерен.
Он вытекал из самого существа большевизма. Нэп - как мягкая перчатка на железной руке. В конце 1920-х банки стягиваются в наиглавнейший Госбанк. Закрываются биржи. Нэпманов душат налогами. Ценные бумаги испаряются. Цены мертвеют, огосударствляются. Рынки - всё тише. Торжественный приход Его Величества прямого распределения продукции на госпредприятиях - командных высотах.
Лимиты, задания, план, контроль при партийном взоре за исполнением задания. Кредиты - на автомате. Финансы - это госбюджет. Не люди - людские ресурсы. Рынка труда больше нет. Безработных быть не может. Биржи труда закрыты (1933 год). Да, еще банкротства, суды. Физическое уничтожение частных предприятий.
В какой день это случилось? В июле или глухим ноябрем? Вчера еще нэп, рынок, пусть половинный, а сегодня - уже административная экономика! Год известен - 1929. Вчера ты еще там, а сегодня - уже здесь, за плотно закрытыми дверями. Хлопок, щелчок, двери закрываются!
Здравствуй, торжество "социалистического уклада"! Удельный вес "соцсектора" в продукции тяжелой промышленности в 1928 году - 79,5%, в 1933 году - 99,5%, в продукции сельского хозяйства - 1,8% и 76,1%, в розничном товарообороте - 75% и 100% соответственно.
В 1928 году - 1,1 млн безработных, в 1933 году - их больше нет. Где они - неизвестно. И нет больше "аграрного перенаселения" 1928 года в 8,5 млн человек22. Где эти люди - кто знает?
И нэпа тоже нет. Он больше не существует. Есть административная экономика. Есть машина, перемалывающая людей. Есть величайшее напряжение сил нации еще на полвека, обернувшееся сумятицей 1990-2010-х годов.
Приговор 1931 года
Под рукой лежит книга 1931 года тиражом 100 тысяч. Темный переплет. И в ней сказано:
"Сейчас положение такое, когда против нас обостренное наступление ведут наши враги, когда против нас консолидируются все силы реакции, когда против нас борются и империалистические хищники, и кулацкая агентура, и контрреволюционные организации, и попы всех оттенков исповеданий, когда... все направлено на то, чтобы нанести нам удар"23.
И дальше - приговоры 14 руководителям из экономических ведомств за "подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения и кредитной системы". Одни из многих.
Это и был конец нэпа.
И российская история пошла на новый круг, еще далеко не завершенный. Вопросы все те же - мера свободы, мера принуждения, темпы роста, модернизация и, самое главное, семьи, дети, состоятельность, уникальность каждой жизни. Когда?
1. А. Грациози. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917-1933. - М.: Росспэн, 2001. С. 31-32.
2. Статистический ежегодник 1921 г. - М.: Труды ЦСУ. Том VIII. Выпуск 1. С. 2.
3. Там же. С. 68, 69, 81, 91.
4. С.В. Смирнов. Динамика промышленного производства и экономический цикл в СССР и России, 1861-2012. М.: ВШЭ, 2012. С. 69.
5. В.И. Ленин. Доклад на II Всероссийском съезде политпросветов от 17 октября 1921 г. В кн.: Полное собрание сочинений, 5 изд. - М.: ИПЛ, 1970. Том 44. С. 159.
6. Статистический справочник СССР за 1928 г. - М.: Издательство ЦСУ СССР, 1929. С. 42-43.
7. А.Я. Левин. Социально-экономические уклады в СССР в период перехода от капитализма к социализму. М.: Экономика, 1967, С. 54-55.
8. До 1921 г. Народный банк РСФСР.
9. Фондовый рынок 1922-1930 гг. // Российские ценные бумаги. - М.: Банк России. Том 1. С. 32-38.
10. Банки // БСЭ. - М.: АО "Советская энциклопедия", Том 4. 1926. С. 647.
11. Биржи // БСЭ. - М.: АО "Советская энциклопедия", Том 6. 1927. С. 375-384.
12. Финансовая энциклопедия. - М.-Л.: Госиздат, 1927. С. 450-458.
13. Н.Д. Кондратьев. Условия образования и движения товарных цен (1923 г.). В кн.: Хозрасчет и НЭП. - М.: Экономика, 1991. С. 308-318.
14. С.А. Первушин. К вопросу о ценностных сдвигах в 1922 году // Экономический бюллетень Конъюнктурного института. - М.: Наркомфин, N 3 (18). 1923, Март. С. 5-11.
15. П.П. Гензель. Система налогов Советской России. М. - Л.: Экономическая жизнь, 1924. С. 58.
16. Там же. С. 81.
17. С.В. Смирнов. Динамика промышленного производства и экономический цикл в СССР и России, 1861-2012. М.: ВШЭ, 2012. С. 69.
18. Е. Постникова. 21й год. - Берлин: Архив русской революции, 1924. Том XIII. С. 127.
19. К. Чуковский. Дневник 1901-1969. Том I. - М.: Олма-Пресс, 2003. С. 253.
20. Статистический справочник СССР за 1928 г. - М.: Издательство ЦСУ СССР. С. 18-19.
21. Ю. Голанд. Кризисы, разрушившие нэп. М.: МНИИПУ, 1991. 94 с.
22. Г.М. Сорокин. Планирование народного хозяйства СССР. М.: Соцэкгиз, 1961. С. 179.
23. Меньшевики - интервенты. Обвинительная речь Н.В. Крыленко. Приговор. - М.: Московский рабочий. 1931. С. 80.
Олег Сирота. Скажи "СЫР"
Действительно, мимо не проедешь...
О "пальме"
- Олег, вот почему так: произносишь "Cheese"- и рот расплывается в улыбке, а говоришь "Сыр" - и губы сворачиваются в обиженную трубочку?
- Ну, сейчас поводов для обид уже меньше. У нас с вами появилась возможность покупать нормальный российский сыр вместо импортного cheese, попавшего под контрсанкции. Да, хорошего отечественного сыра долго не было. Надо смотреть правде в глаза: без политики протекционизма он и сейчас не появился бы. Согласен, тот, который есть, стоит пока не очень дешево, ну так конкуренция еще не слишком большая внутри страны. Но цена будет снижаться.
С промышленными сырами проблема серьезнее - большие заводы так быстро, как маленькие сыроварни типа нашей, не появятся. Сначала нужно создать сырьевую базу, построить фермы, коровники, наладить производство и переработку молока... Еще пара лет понадобится, а потом даже страшно представить, сколько сыра получит Россия. Года через четыре завалим прилавки фермерским продуктом, промышленным... Девать будет некуда, внутренний рынок перенасытится. Думаю, власти введут если не полный запрет пальмового масла, то существенные пошлины на него.
Государство аккуратно уберет "пальму". Можно было бы сделать это уже завтра, но вырастут цены на молочную продукцию, поэтому, видимо, решили действовать потихонечку.
- А вы "пальму" не признаете?
- Нет, при производстве нашего сыра ни одна пальма не пострадала. Ответственно заявляю!
Мы даже специально весь цикл проводим за стеклом, чтобы люди могли убедиться, что никаких гадостей к молоку не добавляем. И все равно не верят. Как-то мужик ко мне подходит и спрашивает: "Слушай, третий час здесь стою, жду... Когда пальмовое масло подмешивать станете?"
В любом случае мы не смогли бы влить. Это не сделать в ведре и в подворотне. Правда! Нужны заводы, специальное оборудование, технологические процессы. Но дело в ином. Считаю, лучше ничего не производить, чем вредить здоровью соотечественников. Я категорически против.
- Вы патриот?
- Ну, люблю свою страну. Хотите, расскажу, из чего мой проект вырос?
Об экономической войне
- Собственно, за этим и приехал.
- В юности я часто ходил в поисковые экспедиции с отрядом "Победа". Ездили по местам боев, искали останки солдат Великой Отечественной войны, хоронили их. В основном проводили раскопки в районе Ржева и Зубцова. И знаете, что стало для меня главным потрясением? Даже не сохранившиеся свидетельства о страшном побоище 1942-43 годов, а картина погибающей сегодня русской деревни. Жуткое зрелище!
Сколько раз бывало: приходишь на хутор, пьешь с дедом чай, разговариваешь, потом возвращаешься туда же через пару лет и понимаешь, что в округе не осталось ни одной живой души. Причина банальна: работы нет, вот люди и ушли...
На моих глазах одна известная компания купила Старицкий сырзавод. Это там же, в Тверской области, недалеко от Ржева. Монстр приобрел работоспособное предприятие и... уничтожил его. Оборудование порезали на металлолом и выкинули, здание продали. Зато появились законные основания, чтобы ввозить из других стран сухое молоко и пальмовое масло.
Мы проиграли экономическую войну. Победители получили возможность делать что хотят. Вот они и ликвидировали наше село под эту сурдинку. Если нет молочной переработки, и фермы не нужны. Закрытие десятка коровников, например, в Зубцовском и в Оленинском районах привело к тому, что в округе умерли сорок деревень. Очень быстро. До сих пор мурашки бегают, когда вспоминаю...
Я сделал карту погибших населенных пунктов Тверской области. Процентов восемьдесят опустели. Словно эпидемия чумы прошла...
Мой товарищ, корреспондент "Комсомолки" Алексей Овчинников ездил в Припять, привез фотографии. Похожая картина. Только там случился ядерный взрыв, а здесь его не было. Экономическая катастрофа.
О спасении
- И вы решили спасти Россию?
- Мечтал хоть что-то изменить. Мне было лет семнадцать, романтика в голове гуляла. Вот и поступил в аграрный вуз, чтобы выучиться на зооинженера, уехать в деревню, поднимать ее. Но к третьему курсу понял: в нашей стране ничего не изменить, если подходить глобально. Перемены возможны на низовом уровне, где ты сам себе хозяин.
- Семья у вас какая?
- Отец - бывший милиционер, долго работал в охране. Мама в девяностые и начале нулевых была воспитателем в детской больнице. Сейчас мне помогает, продает сыры. У нее фантастические таланты открылись! Расскажу чуть позже. Давайте последовательно, чтобы не скакать с одного на другое.
Значит, к третьему курсу я бросил институт и пошел в программисты. Правда, успел поработать на Новотроицком никелевом комбинате в Оренбургской области. Захотел посмотреть страну. Зато теперь знаю: за Урал, в Сибирь вернусь только в кандалах, никак иначе. В Новотроицке экологическая катастрофа, зимой идет красный снег. Не представляете, что там творится. Ужас без конца! Когда вернулся в Москву, год не мог надышаться, даже выхлопных газов не чувствовал.
Словом, работал я программистом, но мечтал о своей ферме, сыроварне...
- Сыроварами не рождаются, а становятся.
- Именно! Плюс супруга подвернулась правильная, ее отец занимался сельским хозяйством, вот и твердила: "Поехали в деревню..."
О Стерлигове
- Называйте тестя, не скромничайте.
- Герман Стерлигов. Люди постарше должны помнить это имя, биржу "Алиса" и все прочее, но я ведь из другого поколения и понятия не имел, кто это такой. Честно говоря, мне было до фонаря. Я приехал в гости как поисковик. Точнее, даже не в гости, товарищ позвал, сказал, мол, надо поискать клад. Якобы где-то на участке есть горшок с золотом. Хозяева закопали, но забыли, где именно. Вот вы смеетесь, а так бывает в жизни. Словом, я взял глубинник, щупу, честно искал, однако ничего не нашел.
Хотя - как сказать. Вместо золота отыскал другое сокровище. Дочка Германа Львовича мне сразу понравилась, и я решил жениться на Пелагее. Но не знал, как правильнее подступиться. Семья ведь крепкая, традиционная, православная.
То ли калым нести, то ли приданое просить. Запутался. А что вы хотите? Мне же девятнадцать лет было. Евгений, товарищ мой, который в дом к Стерлиговым привел, и говорит: "А давай отцу невесты коня подарим! Он ведь фермер".
Идея мне понравилась. Сказано - сделано. Купил я коня за семьдесят тысяч рублей. Не такие и маленькие деньги!
Приехал свататься. Думал, Пелагею сейчас в ковер завернут и мне отдадут. Не тут-то было. Прогнал меня Герман Львович, дескать, дочь на лошадь не меняю. Коня, правда, взял, себе оставил...
Лишь через год уговорил я Пелагею выйти замуж, когда она вырвалась из-под отцовского ока в Москву, чтобы ухаживать за заболевшей бабушкой. До этого нам не разрешали общаться.
С тех пор мы вместе. Уже девять лет.
- Четверых детей родить успели.
- Так получилось. Дело-то не самое хитрое, даже увлекательное.
С сыроварней посложнее было.
О деньгах
- С чего начали?
- С покупки земли. Несколько раз всерьез порывался уехать из Москвы, однажды даже предоплату внес, но потом сорвалось. В какой-то момент у меня началась депрессия. А чем ее лечат в России? Люди начинают бухать. Но я не пью, и вариант отпал автоматически. Чтобы развеяться, взбодриться, я решил проехать из Москвы в Петербург на велосипеде.
Это было летом 2014-го. В районе Великого Новгорода узнал новость о введении Россией продуктовых контрсанкций. Фантастика! Не мог поверить в реальность происходящего, щипал себя за руку, тыкал вилкой. Оказалось, правда. И я поехал еще быстрее. Доехал до Питера за сутки с небольшим и почти сразу вернулся домой.
Опять стал ходить, искать, просить. Записался на прием к главе Истринского района Андрею Дунаеву. Хороший мужик. Честно сказал ему, что деньги у меня есть, могу построить ферму и сыроварню либо купить землю. На что-то одно хватит. Бизнес-план написал. Дунаев сгреб все и сказал: "Подумаю". К моему удивлению, стал помогать.
Такие проекты должны стартовать на муниципальном уровне. Выше нечего соваться, там никто не поможет - ни губернатор, ни Путин. Все снизу начинается.
- А деньги где взяли, Олег?
- Сейчас скажу... У меня была заначка миллиона два, кроме того, мы продали квартиру в Звенигороде примерно за три с половиной. Очень признателен Пелагее: женщине трудно подписывать договор о продаже жилья, когда у нее на руках маленькие дети. Жена переехала с ними в дом к бабушке, а я - в палатку рядом со стройплощадкой...
Еще отдал обе машины - "Мерседес" и "Тойоту". Словом, спустил все, что заработал как программист и бизнесмен с офисами в Москве и Минске. Даже какие-то проекты уступил. Ну, что мог.
- Тесть подкинул копеечку?
- Ни-че-го! До сих пор никто не верит, но это правда... Готов пройти детектор лжи: в сыроварне нету ни рубля Германа Стерлигова. Ему и без меня есть куда тратить: в хозяйстве - полсотни гектаров земли, несколько десятков коров, двести или триста овец, мельница, пекарня... Выдумок и затей - масса!
А деньги я занял у друзей по бизнесу. У кого сколько было. Миллионов, наверное, шесть дополнительно собрал.
Одалживал, как наркоман. Но денег на стартап не хватило.
Чего и следовало ожидать.
Об истринском Мавроди
- Не рассчитали?
- Думал, уложусь миллионов в двенадцать-тринадцать, а ушло больше двадцати. Самый плохой проект тот, который недозапущен. Вроде поставили оборудование, приготовились к началу работы, а потом бац - и заминка...
- Где жили?
- Сперва в палатке, потом в бытовке.
Съездил, посмотрел, как мастера варят сыр в Швейцарии, Италии. Технолога нашел через интернет. Написал, что мечтаю открыть сыроварню, ищу опытного человека. Откликнулся Сергей Недорезов, наш соотечественник из Германии. Работал сыроваром в Висбадене, но хотел вернуться. Вот я и дал такую возможность. Сергей тоже два года жил в бытовке напротив моей. Сейчас купил квартиру.
- И как вы выкрутились с деньгами?
- Сделал сайт, на котором занялся краудфандингом. Знаете, что это такое?
- С миру по нитке.
- Именно. Стал собирать предзаказы. Суть в чем? Человек отправляет деньги, оплачивает головку сыра, а получает ее когда-нибудь потом, месяца через два-три. Вот.
Многие сыры мы еще не варили, поэтому, честно скажу, я наворовал фотографий с немецких сайтов, натыкал на свой и начал продавать предзаказ. Естественно, опытные люди сразу просекли, что снимки не мои, стали обзывать истринским жуликом, сырным Мавроди, подмосковным Остапом Бендером. Разумеется, дружно предрекали мое скорое разорение.
Но многие и поверили в меня. В первый же день сыр заказали семьдесят человек, во второй - еще восемьдесят, на третий - сто десять. В бытовке была стена, и я записывал на ней фамилии. Потом сделал фотографию. Как исторический документ. Это была фантастика!
О главной ночи
- Конечно. Такое доверие!
- Да-да! Люди дали деньги вперед. Большую сумму. Я вздохнул полной грудью, мы стали делать йогурт, развозить по магазинам, продавать, как-то крутиться, попробовали варить сыры. Вроде все шло хорошо, но тут начались проблемы с молоком. Тогда, четыре с лишним года назад, в России не было понятия сыропригодного молока, никто даже всерьез не разговаривал на эту тему. Сейчас-то можно найти, рынок какой-никакой есть, а прежде днем с огнем не отыщешь.
В первую зиму мы чуть не разорились.
Начали брать молоко в разных местах - в одном, во втором, а сыр лопается... Зимой молоко всегда хуже, чем летом. Это связано с качеством кормов, коровам нужен специальный рацион. На питьевом молоке вы разницу не почувствуете, а на сыре заметно. Но в нашей стране раньше никогда не заморачивались, молоко было отвратительное. И вот сыр у нас лопается, взрывается, и мы стали его выбрасывать.
В феврале 2016-го понял: все, тупик. Наверное, это была главная ночь в моей жизни... За окном вьюга, сижу в бытовке и дрожу. Но не от холода, а от страха: что же будет? Стыдно, очень стыдно признаваться людям, поверившим в меня, что я банкрот и неудачник. Восемьсот человек деньги отправили. Восемьсот! Собрал шесть миллионов рублей. Представляете?!
А сыр мы никому отдать не можем. Он у нас не получался. В какой-то момент даже перестали варить.
- Технология была нарушена?
- Говорю же: качество молока плохое...
В общем, написал я открытое письмо, где предложил два варианта. Первый - подождать до лета, пока молоко станет лучше. И второй - закрываю проект, любым способом ищу средства, чтобы рассчитаться с долгами. Был готов, не знаю, почку продать, но оказалось, она не так дорого стоит, лишь шестьсот тысяч рублей. Меня это не спасало. Собирался идти в "Быстроденьги", под любые проценты занимать, лишь бы людям раздать.
Словом, нажал на рассылку и стал ждать реакции моих кредиторов. Повторяю, это главная ночь моей жизни. Читал и плакал. Люди писали: "Иди вперед, Олег!", "У тебя получится!", "Нам нужен российский сыр!", "Не смей сдаваться, мы в тебя верим!"
О выходе
- Фамилии этих людей знаете?
- Да. Можете пойти, почитать, они все на стене написаны. Те, кто не забрал деньги. Семьсот человек...
Я вдруг понял, чем русские отличаются от других народов. Мы не такие организованные, как немцы, не талантливые, как французы или итальянцы и не предприимчивые, как американцы. Это правда. А вот когда кругом враги, закрыться в крепости, сжечь посад или все сено, чтобы Наполеону не досталось, тут - да. Часть нашего характера!
Не могу словами выразить, но мы такие. Почувствовал той ночью. К утру собрал еще тысяч, наверное, сто пятьдесят рублей. Один мужик написал: "Я дважды разорялся, ничего страшного. Поднимешься!"
До меня дошло, что мы, отечественные производители, по-настоящему нужны людям. Они в нас поверили, и такой шанс нельзя упустить. После этого я чуть приободрился. Потом потихонечку начало все складываться.
Буквально через месяц совершенно случайно обнаружил швейцарца, который переехал в Калужскую область, чтобы заниматься производством молока. Их там была целая банда, четверо сумасшедших. Они купили советский коровник с семьюдесятью коровами, довели поголовье до двухсот, но не могли найти сбыт по хорошей цене. А я согласился платить, поскольку молоко было именно того качества, которое мне надо.
Потом я нашел почту Андрея Воробьева, губернатора Московской области, сделал селфи, написал письмо, пригласил в гости. И он мне ответил, сказал, что приедет. И смайлик поставил.
- Не обманул?
- Реально заглянул на огонек! Был март 2016-го, здесь говна по щиколотку, а он в туфлях... Говорю Воробьеву, что хочу на грант подавать. Он согласился: "Поддержим". В Московской области много мелких хозяйств, которые получают помощь по программе "Семейная ферма". Минсельхоз заточен, чтобы помогать маленьким, а не развивать агрохолдинги, - у нас их попросту некуда посадить.
Область еще раз деньгами поддержала, и мы стали строить ферму. Взяли вторую бытовку, где мама торговала сыром. Раньше она работала в 7-й детской больнице в Тушине, там случился пожар, мама открывала окно, чтобы девочки не задохнулись, оступилась, упала с подоконника, сломала позвоночник, получила инвалидность. Ее втихаря уволили на пенсию, дело замяли, информация о пожаре никуда не попала...
Словом, мама встала за прилавок. Я не просил, сама сказала: "Хочу помочь". Выпьет обезболивающих и работает. Ну а как иначе? Жить-то надо. Отец доски строгал, когда понадобились. Деньги я занял у всех, вплоть до брата и сестры. Женька на квартиру копила. Взял со словами: "В следующем году отдам". Но смог вернуть только в 2018-м, она недавно переехала.
И Пелагея стойко воспринимала тяготы лишения. Не выла, не висла на руках, помогала, с мамой торговала сыром. Очень ей признателен.
Общее дело сближает.
- А детей на кого оставляли?
- Сидели с бабушкой.
- Как зовут-то команду?
- Ефросинья, Варвара, Мария, Киприан.
О фестивале
- Когда почувствовали, что худшее позади, Олег?
- К августу 2016-го. Мы с коллегами-фермерами даже решили с размахом отметить вторую годовщину санкций. Это ведь наш праздник. Помните, как в анекдоте? "Хоронили тещу - порвали два баяна".
Собралось двадцать энтузиастов, готовых вместе с нами поучаствовать в ярмарке, привезти свою продукцию. Я написал на "Фейсбуке", что хочу устроить сырный фестиваль, позвал желающих. Смотрю, отозвались пятьсот человек. Ну, думаю, много, но ничего, переживем. Потом число выросло до полутора тысяч. Это уже плотненько, с трудом.
Тогда асфальта сюда еще не было, от Новой Риги шла обычная грунтовка. А накануне праздника газовщики и ее перекопали. По закону подлости... Вот реально! Будто им Обама заплатил. Или Трамп.
Короче, пробка возникла, хвост до шоссе растянулся. Людей приехало очень много, и через два часа сыр закончился. Не только у нас - у всех фермеров. А народ идет и идет. Буквально валит. Машины бросали и пешком шагали несколько километров. Один мужик сказал, что в последний раз такое видел в Дивеево, в очереди к мощам.
- А тут, значит, за сыром.
- Не за сыром! Его везде купить можно. Люди за другим шли. Они приехали поддержать нас, своих производителей, тех, кто на земле работает.
А у меня опять депрессия. Позвал народ, а товаром обеспечить не смог. Многие остались недовольны. Особенно те, кто в пробке стоял. Я расстроился, сижу, грущу. Честное слово, запил бы, если бы бухал!
И тут - звонок: "Здравствуйте, это Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли Москвы. Хотим провести сырную ярмарку в рамках фестиваля "Золотая осень". Ваши ошибки видели, поняли. Приезжайте, поговорим".
Сначала решил, кто-то прикалывается, чуть не послал. Оказалось, реально Немерюк. Помог с организацией, а я фермеров подтянул. И тогда бомбануло. За три дня - более ста тысяч посетителей. Рекордная явка! Было пятьдесят шесть сыроваров, продали пятьдесят три тонны сыра.
После этого при поддержке мэрии Москвы пошли сырные фестивали, межрегиональные ярмарки, где не перекупщики какие-то стояли, а реальные производители. И свой праздник мы решили проводить ежегодно, в 2019м триста фермеров-сыроваров участвовали, сто тридцать тысяч человек приехали. Несмотря на дождь и слякоть. Круто!
О президенте
- А до Путина как вы дошли?
- Как у каждого нормального человека, у меня есть хобби. Кто-то марки собирает, модели клеит, реконструкцией занимается. А я езжу по стране, чтобы подарить сыр Владимиру Владимировичу. Знаю сто один способ, как попасть на мероприятие к президенту. Но пробраться мало, надо еще передать, а у меня раз десять сыр изымали. Те, кому положено, уже в лицо знают. Как-то попытался пролезть на Петербургский экономический форум по чужому бейджу - вычислили. И в Краснодаре отняли сыр. На агропромышленном форуме.
В принципе, после первого же прокола должны были внести в черный список, лишить аккредитации. Нет, пускали!
В прошлом году позвали на Валдайский клуб. Я решил, что на этот раз поеду без сыра. Надоело, хватит!
На мероприятии не собирался задавать президенту вопрос, но тут какой-то негр встал и про санкции спросил. Я автоматически руку поднял, у меня, как у собаки Павлова, рефлекс на эту тему. Ведущий дал слово, я и спросил, куда подевались мои десять головок сыра? Путин подхватил тон, ответил, что, наверное, охрана съела. Посмеялись...
В конце я сказал, что уже четыре года храню на сыроварне именную головку альпийского сорта Бергкезе. Специально для президента. Владимир Владимирович наверняка его знает, ел, когда работал в Германии. Отдам только лично в руки. Больше никак.
Надеюсь, заедет.
О Меркель
- Сколько сортов вы делаете?
- Сейчас варим десять. Так, наверное, и будет. Больше не сможем, технологически сложно.
- Долги раздали?
- Какое там! Даже домом никак не обзаведусь. Наш бригадир уже, а я только собираюсь. Участок купил, но дальше дело не идет. То коровник строим, то хранилище. Рубли постоянно нужны. Поэтому живем пока в доме бабушки Пелагеи.
Россельхозбанку вот должен кучу денег. Взял сто пятнадцать миллионов на погреб, чтобы было куда складывать сыр. Для предпринимателя жизнь в долг - это нормально. Во всем мире так устроено. Лишь бы кредитовали правильно. Когда начинал, ставка была 23 процента годовых в рублях, сейчас нам дают под 3-3,5 процента, хотя, знаю, некоторые умудряются брать даже под два процента. Очень им завидую...
- А почему у вас коза Меркель?
- Получила кличку из-за неоднократных попыток остановить программу локального импортозамещения и помешать подъему России с колен.
Это первое животное, которое я купил. Надо же было с чего-то начинать. Корова - дорого и сложно, а коза - в самый раз. Пелагея доила ее, холила-лелеяла, а та чуть не сорвала процесс строительства сыроварни. Сожрала проект здания. В буквальном смысле.
- Это как?
- Шел дождь, я сжалился и пустил козу в бытовку, потом ненадолго отлучился, а та, подгадав момент, съела проект. Совершила козью диверсию. Стройка встала на полтора дня.
Потом пыталась разбить стекла сыроварни, бодала рогами. Бегала за покупателями, распугивала, на меня нападала. За эти бесчинства и получила кличку Меркель.
- А сначала ее как звали?
- Да никак. Безымянная коза была.
Но мы ее любим на самом деле. Она была невестой козла Тимура, который тигра приручил. Помните историю? Мы специально отправляли Меркель на Дальний Восток, чтобы поправила характер, и самый сильный козел нашей страны как бы обломал ее.
- Получилось?
- Вроде поладили, но характер не исправился. Год пожила на Дальнем Востоке и к нам вернулась. Уже с приплодом.
О корнях
- А где в вашей фамилии, Олег, ударение ставить надо? На втором слоге или на последнем?
- Значения не имеет. Как больше нравится. Я предпочитаю на последнем.
По отцовской линии наши корни из Полтавской губернии. В начале девятнадцатого века по проводившейся тогда программе переселения мои предки переместились на Северный Кавказ. Мы даже карту нашли, как они ехали. По семейной легенде, остановились, когда кончилась горилка. Там и начали строить деревню Малые Ягуры. Ныне это Ставропольский край.
Прадед воевал в Первой конной армии у Семена Буденного. А ушел он в красные, когда его отца, моего прапрадеда, насмерть запороли белые. Прадед погиб в 1919-м году под Усть-Лабинском. Во время рейда под ним убили коня.
Дед служил с 1936 года, участвовал в польской кампании, в финской войне. Великую Отечественную начал в Бресте, вышел из окружения в декабре 1941-го, потом остался в Москве в комендатуре.
Мама родилась в бывшем спецпоселении в Красноярском крае. Моего прадеда с этой стороны раскулачили и в 1937-м расстреляли. Семья жила на границе Новосибирской области и Алтайского края, их перевезли из Сибири в Сибирь. Кто-то сгинул в лагере, умер от голода, другие дождались освобождения.
Типичная история для нашей страны. Но более всего род выкосила Великая Отечественная. Ни Первая мировая война, ни голод, ни репрессии столько потерь не принесли...
О "золотой перчатке"
- О недавнем прошлом спросить хочу. О чемпионате мира по футболу-2018.
- Да, очень забавный эпизод. Хотя в день, когда все начиналось, у меня было плохое настроение...
- Заметил, вы подвержены депрессиям.
- Если хотите, расскажу, почему тогда горевал, но вы все равно не напечатаете.
В общем, была у меня любимая корова, а быка к тому моменту мы сожрали...
- В смысле?
- В прямом. Съели. Бык весил тонну сто кило. Гигантский, перерос все возможные размеры. В одно прекрасное утро он порвал корабельную цепь, к которой был прикован, и напал на нашего бухгалтера, сильно того напугал. И Дима поставил ультиматум: либо бык, либо я.
Понятно, мы выбрали бухгалтера.
Но проблема осеменения стада никуда ведь не ушла, нам были нужны телята. С одной из коров никак не удавалось справиться. Даже покойный бык не сумел довести ее до состояния беременности, хоть и старался. Позвали мы ветеринара, который называл себя "лучшим осеменатором Московской области, золотой перчаткой". Ну практически Игорь Акинфеев!
В общем, приехал мастер. Говорит: "Сейчас все сделаю". Мы отошли в сторонку, не стали мешать. И что-то у этого профи пошло не так, холостой выстрел случился. Пока он перезаряжал снаряд, корова обошла сзади, воткнула ему рог пониже пояса и выкинула из коровника.
Подхожу, вижу лежащего лучшего осеменатора области с рваной задницей и понимаю: отношения с ветеринарной службой испорчены навсегда...
Мы схватили пострадавшего и отвезли в Истру в больницу. Такого цирка там не видели. Пришли все - от главврача до окулиста и лора. "Золотая перчатка" орет: "Уберите людей, я уважаемый в районе человек!" Ну, его заштопали, корову мы зарезали, отвезли ляжку обидчицы, как янычары возили головы врагов турецкому султану, сказали: "Вот она, ешь"...
О автографе Мбаппе
- Прекрасная история, только каким боком тут футбол, Олег?
- Рассказываю. Возвращаюсь домой из Истры, настроение, конечно, хреновое. Ну, сами понимаете. Тут любой станет подвержен депрессии. Это сейчас весело, а тогда было грустно. На календаре - июнь 2018-го, на улице +4, дождь.
Смотрю, какой-то француз трется на сыроварне. Я, естественно, говорю ему фразу из "Двенадцати стульев": "Же не манж па сис жур". Исчерпал практически весь запас французских слов. Его это вообще не впечатляет.
Ладно, начинаю что-то показывать, рассказывать. Подходим к сырам, он тычет в большую головку пармезана и говорит: "Отдай". Отвечаю: "Мужик, ты не сожрешь". Мы тут проверяли, сколько сыра человек может съесть за раз. У нас работает скотник, бывший бомж, так он, когда мы в самом начале бракованный сыр выбрасывали, за четыре часа слупил три килограмма триста грамм. Тоже возили в больницу, где бедолагу спасали от запора, чуть не помер, так основательно закупорился.
Словом, смотрю на француза, понимаю, сейчас будет международный скандал, и повторяю: "Хорош, мужик. Ты этот пармезан за весь чемпионат мира не сожрешь". А он расстегивает куртку и показывает, мол, я не турист, а шеф-повар сборной Франции по футболу Ксавье Руссо.
- Круто.
- Тут я все понял. У меня сразу, как в мультике, мост хрустальный до Парижу. Говорю: "Мужик, стой, ща все будет. Никуда не уходи". Вытаскиваем сыры. Хотя пармезан я все же зажал, помню. Они пробуют и сообщают: "Будем покупать".
Стали брать у нас по три головки сыра в день и по сто сорок банок йогурта.
Я, естественно, не удержался, про это написал в соцсетях. И с того момента у нас буквально поселились иностранные журналисты. По три съемки в день. Представляете? Пока не произошел неудобный случай.
Шел прямой эфир на Францию, и журналистка спросила меня: "А какой йогурт любит Гризманн?" Я рассказываю, что Антуан предпочитает с брусникой, а вот Мбаппе нравится с абрикосом. Корреспондентка продолжает: "Почему, как вы думаете?". А я почем знаю? Ну и ляпнул первое, что в голову пришло: "Мбаппе же негр, наверное, поэтому".
Я ведь не в курсе был, что во Франции по телевизору такое говорить нельзя. Девчонка в слезы: "Меня уволят". Спрашиваю: "Что? Слово "негр" запрещено произносить на камеру?" Она пуще рыдает: "Вы опять его повторили".
Все, больше прямых включений у нас не было. То последнее.
- Рухнул хрустальный мост до Парижу...
- Кстати, нет. Мбаппе расписался потом на мячике, несмотря на "негра". Все расписались. И у нас в витрине теперь лежит мяч с автографами сборной Франции, чемпионов мира. И футляр из-под золотых медалей.
О монументе
- Вы ведь тоже завоевали международные награды?
- Но не в футболе... Решили, что когда-нибудь начнем экспортировать в Европу, надо готовиться. В ноябре 2018го взяли две бронзы на сырной олимпиаде в Австрии за "Истринский" и "Фестивальный". В 2019м получили золотую медаль за "Винный" на Fromanval в Франш-Конте, это известный сырный регион Франции. "Крестьянский" удостоился серебра. И с чемпионата мира привезли бронзу за "Крестьянский", "Фестивальный", "Истринский". Это наши топовые сыры.
- Сами-то сейчас варите?
- В последнее время целыми днями сижу с бумагами - справки получаю, кредиты оформляю... Хорошо если раз в неделю получается встать к котлу. Но постоянно делаю обходы, проверяю, смотрю. А потом дегустирую. У нас дома сыр всегда на столе. Как же без него? Только на время поста убираем. Это святое...
- И сколько ваша семейка съедает?
- Думаю, головка в неделю уходит. У нас дикое потребление сыра! Я особенно люблю раклет.
Сыр подтапливают горелкой, он становится тягучим, его можно намазывать на хлеб или картошку.
- А где бывает бесплатный сыр, Олег?
- Известное дело: в мышеловке. Но мы их не расставляем.
А то, что на дегустациях всегда угощаем, так это без задней мысли. Человек должен понять, что покупает, попробовать. Мы же заинтересованы, чтобы покупатель к нам возвращался. Будем и дальше развиваться, расширяться. Перспектива огромная. Надо варить-варить-варить.
Лишь бы санкции подольше не отменяли. Поэтому признателен демократам из конгресса и сената США, оппонентам Дональда Трампа, не дающим ему менять политику в отношении России. Отдельное спасибо европейским товарищам, поддерживающим санкционные шаги Америки.
Больше скажу: хочу поставить памятник тем, кто вводил санкции. Позолоченный. Да-да, официально заявляю! Если санкции продлятся десять лет, установим монумент Меркель, Обаме и Олланду.
Будут стоять в полный рост вот здесь, на парковке. И держать огромную головку русского сыра в руках...
Истринский район, Московская область
"Ужасно хочется жить по-другому..."
Николай Андреевич Чуринин служил у ярославского купца Ефима Егоровича Кулешова заведующим лесной разработкой. Мужиком он был справным, что называется, мастером на все руки: умел переплетать книги, разводить пчел, лечить домашних животных, в свободное время любил столярничать, имел познания в лесоведении, агрономии, бухгалтерском деле. Неудивительно, что дочь Елизавету купец отдал за Чуринина без раздумий.
После смерти Кулешова в 1903 г. Чуринины стали владельцами усадьбы "Дедово" на берегу Лахости, что в Гаврилов-Ямском районе. На усадьбе был бревенчатый крытый железом дом, постройки хозяйственного назначения: огромный двор с приделами и галереей, амбар, рига, баня, сенной сарай, "людская", в которой жила прислуга, избы, где жили работники, контора, оранжерея. Хозяйственную деятельность имения обеспечивали два приказчика, 10 лесных сторожей, садовник, два скотника, дворник, пять работников.
После революции имение Чурининых (293 десятины под лесами, лугами, и пахотной землей) было национализировано, а большая часть недвижимого имущества реквизирована. Бывшему владельцу под угрозой тюрьмы надлежало экстренно уплатить революционный налог в размере 15 тысяч рублей. Чуринины судьбу приняли смиренно, поэтому для удовлетворения личных потребностей им был выделен надел земли в размере 21 десятины (пашня, выпас, луг). Почти одновременно в Романцеве, на лесной даче, принадлежавшей когда-то Чурининым, организуется сельскохозяйственное трудовое товарищество. Устав артели по просьбе членов товарищества написал сам Н.А. Чуринин, избранный главой этого добровольного объединения крестьян-бедняков из окрестных деревень.
В июле 1918 г. вспыхнул белогвардейский мятеж в Ярославле. Вскоре после его подавления Ростовский уездный исполком принимает решение о выселении Чурининых. На тот момент у Чурининых было три дочери: 20летняя Екатерина, 17летняя Людмила и 13летняя Евгения. В семейном архиве Чурининых удалось обнаружить личный дневник Людмилы за 1918-1919 гг.
Валерий Федотов, краевед
11 мая.
Наш образ жизни изменился. Встаем рано, в 6 часов, пьем чай и идем на работу в поле. Работаем там до 12 часов, потом идем обедать.
Потом опять на поле или в огород, и работаем там до самого вечера.
Я ухожу пораньше, потому что мне управляться курами. Ложимся в 10 часов спать. Мне такая жизнь не нравится. Я к такой работе не привыкла, да и не гожусь со своим больным сердцем.
К нам, в нашу артель, приехала Александра Зенина со всем своим имуществом и со своими ребятами Катей, Надей, Володей, коровой, теленком, 9 курами и петухом. Ее старший сын, Колька, давно у нас. Эту Зенину мы давно знаем, она жила у нас нянькой, когда Катенька была еще маленькой. Потом была сторожем в первом участке, затем в десятом. Ее муж служил у нас в сторожах. Началась война, и его взяли в мобилизацию. Тогда Александра стала за глаза ругать нас, а когда они нас не ругают. Слухи про это дошли до мамы, и она велела уволить ее.
21 мая.
Сегодня день моего ангела, и я получила от мамочки хороший подарок. Я очень довольна, потому что на него можно купить много всего. Не все же будет такой беспорядок, когда-нибудь все и устроится. И 100 рублей - большие деньги.
25 июня.
Вот до чего мы дожили. Слышны пушечные выстрелы. Папа говорит - стреляют в Ярославле. Да и я знаю - если бы в Ростове, было очень слышно, а тут очень глухо. Слухов ходит много, но я верю не всем. Говорят, в Ярославле восстали чехи и словаки, а в Ростове Ярославском воюют против власти отряды Дутова.
30 июля.
Сегодня погода скверная: дождь, холод, ниже 10 градусов. Картофель вышел весь, стали подкапывать новый. Нам-то ничего, а курам и собакам беда! Раньше хоть очистками питались, а теперь ходят все голодные.
Никаких чехов и словаков не было, просто неудачное восстание, и больше ничего. Стреляли одни большевики, в городе много разрушенных домов, убитых, раненых и погибших под обломками домов. Ходят слухи, что над повстанцами ужасно издевались. Но я не верю, например, что расстреляно 60 попов, когда в Ярославле не знаю, есть ли 30 церквей.
13 августа.
Опять подняли вопрос о нашем выселении. Убираем сено, погода стоит хорошая.
10 октября.
Слава Богу, работы почти кончены: только осталось смолотить пшеницу и овес. Прекрасное воспоминание осталось от этих работ. Ужасно болит спина. То совсем пройдет, то опять примется болеть.
17 октября.
Гонят из усадьбы вон. Жалко имущества. Папа хочет хлопотать - все равно ничего не выйдет.
Мама страшно расстроена и уезжать не желает. Прямо руки опускаются, не знаю, что и делать. Переворот, говорят, будет скоро. Большевикам дали 8-дневный срок. Если они не уберутся, то выступят 5 держав.
23 ноября.
8-дневный срок кончился, и ничего нет. Папа проводит время в дороге, хлопочет.
Мама совсем упала духом, у меня все сердце изныло. У папы есть такая бумага, что нас, кажется, оставляют здесь. Александра тащит все, что может. Это и не трудно, ключи от подвала и от риги почти всегда у нее. У Капцева стреляли из пулеметов, убиты 2 мужика.
13 декабря.
Не знаю, что теперь будет. Куры не несут яйца. Хотелось бы мне на Рождество подарить маме, папе и сестрам по яичку. Но, пожалуй, не выйдет.
На усадьбу прислали красноармейцев, сначала 7 человек, потом их прислали больше. Они были присланы, чтобы арестовать спекулянтов в окрестных деревнях. Но мужики их не выдали. Убили троих мужиков, а Лыкова увезли. Тогда прилетел Чехонин (очевидно - сотрудник ЧК. - Авт.) Зачем допустили до расстрела? В политике не знаю, что будет. Говорят, скоро конец, а когда это скоро, Бог единый знает.
5 февраля.
Новости, новости и опять новости! Контрибуция - извещение революционного налога и бешенство Александры - все сразу. Да еще 4 красногвардейца приехали. Корм курам приходится таскать ночью. Папа в отчаянии. Красногвардейцы страшно злы на вся и на все.
12 марта.
Большевики бесятся, увезли у нас здание конторы. Несчастного дядю Сашу (Александра Кулешова - родного дядю Людмилы Чурининой. - Авт.) забрали, но потом выпустили.
Воображаю, как они злорадствовали. Такая беда! Нас выгонят! Ну будь что будет!
1 мая.
Разорили коршуны! Так перед самыми окнами и летают. Прямо беда! Того и гляди раздерут. Вчера коршун схватил молодого петуха. Так его и ободрал, хорошо Катенька увидела и отбила.
21 мая.
Сегодня мои именины, но такая тоска, просто места не найду, а тут еще зубы болят. Переворота никакого нет, когда кончится, так все постыло. Ужасно хочется жить по-другому.
13 июня.
Сегодня тушили пожар. Горела романцевская порубка. Там были все коммунисты с Романцева, где в 1919 году была создана коммуна. Ничего, потушили. А горело сильно. Пришли оттуда как арапы черные. Ничего, все-таки отмылись.
Погода стоит жаркая, дожди бывают редко. 2 и 3его июня вывелись 17 цыплят.
Папа в Ярославль уехал, его вызвали.
29 июня.
Петров день. С 21 июня мы начали сенокос. Погода стоит прекрасная. Заготовили около 10 возов сена, да еще надо 30 возов. Встаем в 4-5 часов утра. Катя с Александрой топят печи, управляются с коровами и телятами, а я со своими курами. Завтра вывезем сено из Волчьей Ямы, что на берегу Вьюга (приток Лахости. - Авт.) Сено убираем в сарай. В первые дни я думала, что не выдержу. Уставала до боли в сердце...
Была недавно тетя Соня (родная тетя Людмилы. - Авт.) Пришла такая веселая, верит, что будет опять восстание в Ярославле. К чему оно приведет? Будет много убитых и раненых, разрушенных домов. Все равно ничего не выйдет!
6 июля.
Большевики хвалятся, что за 2 месяца разбили Колчака и Деникина. Все некогда писать, по праздникам только и можно.
Неделю назад явилась Александра со своим мужем Михаилом. Это была такая неприятность, что у папы даже руки опустились, не знал, что делать. Михаилу кто-то сказал, что он записан в члены артели. И Михаилу посоветовали на нас жаловаться.
15 июля.
Наш "прекрасный" артельщик пожаловался на нас, чтобы нашу семью выслали, а самому похозяйничать на усадьбе. Он говорит, что он такой работник, что всех за пояс заткнет. У меня большое несчастье, исчез большой мамин петух Губернатор. Наверное, украл какой-нибудь мерзавец.
4 августа.
Опять подняли вопрос о нашем выселении. И кто? Этот мерзавец Михаил, которого мы держали целую зиму и кормили. Папа с калекой пойдут за дровами, а он сидит, у печки греется, да готовые дрова без ума палит. Вчера мы сидели, обедали, а он приходит и дает нам бумагу. На 18 августа по новому стилю выслать лошадей в Ростов для какого-то Лукашева. Они приедут и разберутся на месте. Ведь мы выключили Михаила из членов артели, а он не хочет уходить и на собрания и постановления плюет. Вот кашу заварил, и теперь если приедут и окажутся большевиками, то, конечно, разберут дело в пользу Михаила, и нам несдобровать.
24 сентября.
Не знаю, с чего начать. Так всего много случилось. И случилось все ужасное. Начну сначала. Это было на той неделе во вторник. Все мы были в поле, копали картошку. Вдруг прибегает Катенька. Говорит, кто-то приехал за папой. И вот с этого дня я не знаю покоя, у меня все сердце изныло. Оказалось, что приехал Николаев (чекист или милиционер. - Авт.) и еще кто-то. Делали обыск, везде облазали, буквально все перерыли в людской. Папу вызвали в Ростов. Папа ходил сам не свой после этого дня.
Прошло три дня. Мы были все дома. Я чистила рыбу. Вдруг Катя говорит: "Кто это? Господи помилуй!". Я взглянула в окно, смотрю - стоят три всадника. У меня так сердце и упало. А папочка говорит: "Это за мной". Слезли с лошадей, расседлали их, привязали к деревьям. А сами ввалились в людскую. Смотрим - Николаев и два милиционера. И началось Вавилонское столпотворение. Все осмотрели, перекопали, ни одной коробки не оставили в доме. Везде облазали и нашли и отобрали несчастный револьвер, который папа принес в начале войны, когда он был взят на военную службу. Копали весь день, а вечером приказали зарезать двух цыплят к ужину.
Я заколола петушка Соколика, а Александра - молодого петуха. Николаев и два милиционера остались. В 2 часа ночи увезли папу в Ростов, а мамочке Николаев велел явиться завтра.
28 сентября.
Мамочка уехала. И вот мы остались с 2 милиционерами, которые за нами следят, как бы мы чего не взяли. Ужасное положение. Ведь нас выгоняют отсюда. Почти ничего в последнее время не дают артели. Все упраздняют. Теперь будет везде коммуна..
Скоро приедет еще комиссия, и нас тогда выгонят вон! И все это из-за проклятого хулигана. Кругом нас все враги. Я не увижу больше моих дорогих мамочку с папой! Говорят, их увезли в контрреволюционный лагерь. Еще говорят, что если папу не расстреляют, то посадят на год и восемь месяцев в тюрьму.
Бедная моя дорогая мамочка! Ей ни за что не вынести всего этого! Катенька моя милая еще надеется. А Женя многое не понимает, она слишком легкомысленна и глупа.
30 сентября.
Сидим и ждем комиссию. Катенька ходила в Романцево к коммунистам просить, чтобы нас приняли в новую коммуну, которая будет на нашей земле. А милиционеры все живут. Один третьего дня уехал. Комиссии все нет, вот он за ней поехал.
Мамулечка приехала 24 сентября вечером.
Но когда моя радость улеглась, я узнала, что мамулечку отпустили только на 2 недели. Вот уже одна прошла. Папу отправили в Ярославль, в Чрезвычайку. Изломали всю нашу жизнь. Бог знает, когда все устроится...
...На этом дневник Людмилы обрывается. Из архива известно, что Н. Чуринина выпустили за недостаточностью улик. В дальнейшем он работал в дорожных отделах Ростова Великого и Гаврилов-Яма. Умер в 1933 году. Годом раньше скончалась мать - Елизавета Чуринина. Три сестры жили в Дедове уединенно. Люда дожила до 1975 года, Женя - до 1981-го. Екатерина Чуринина пережила своих младших сестер. После 1981 года она осталась на хуторе в одиночестве и три года спустя перебралась в Гаврилов-Ям, где умерла в возрасте 94 лет.