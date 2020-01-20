Китайский гала-концерт в честь года Крысы привлек внимание сотен зарубежных СМИ

Согласно предварительным данным, свыше 460 СМИ из более чем 170 стран и регионов мира сделают специальные репортажи по поводу этого грандиозного шоу.

Предстоящую новогоднюю программу будут транслировать несколько сотен зарубежных телеканалов, площадок новых медиа и кинотеатров. Около 280 зарубежных СМИ из США, Великобритании, Японии, Бразилии, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Таиланда, Лаоса и других стран будут частично или же полностью транслировать это великолепное праздничное шоу.

Помимо этого многоязычная версия гала-концерта Медиакорпорации Китая в формате фильма будет показана на телеканалах и даже выйдет на экраны кинотеатров более чем 20 стран мира - Италии, Австралии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Индии и других.

Масштабно участвует в трансляции Россия. 24 января в Санкт-Петербурге на площадке Российско-китайского бизнес-парка состоится прямая трансляция новогоднего гала-концерта из Китая - организаторы рассчитывают принять несколько тысяч зрителей. В ходе мероприятия российская аудитория сможет лучше познакомиться с традициями и обычаями празднования традиционного китайского Нового года.

Новогодние гала-концерты проводятся с 1983 года - это неотъемлемая часть культурной программы каждой китайской семьи, включая этнических китайцев за рубежом, когда жители и граждане Поднебесной собираются в тесном семейном кругу и весело отмечают праздник. Это своего рода аналог российского новогоднего "Голубого огонька" и других новогодних концертов.

Программа концерта, а также его трансляция организована Медиакорпорацией Китая. Китайский новогодний гала-концерт включен в Книгу рекордов Гиннеса по объемам аудитории.