Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за аварию на "Дружбе"

Представитель и.о. вице-премьера Дмитрия Козака подтвердил, что достигнуто принципиальное соглашение по подходам к компенсации республике Беларусь ущерба за испорченную хлорорганикой нефть в трубопроводе "Дружба". Об этом сообщают РИА Новости.

Пресс-служба белорусского правительства также подтверждает достижение договоренностей по методике компенсации за "грязную" нефть. Подробности соглашения, пока не уточняются.

Транзит российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" оказался приостановлен в конце апреля 2019 года из-за многократного превышения в сырье концентрации хлорорганических соединений. Частично или полностью были остановлены поставки в Польшу, Словакию, Германию, Украину, Чехию и Белоруссию.

Восстановить прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" удалось только с 1 июля. В результате инцидента, часть загрязненной нефти (около 1,2 млн тонн) попала на территорию республики Беларусь, что привело к повреждению оборудования на Мозырском НПЗ.