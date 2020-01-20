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20.01.2020 17:18
Рубрика: Экономика

Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за аварию на "Дружбе"

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Представитель и.о. вице-премьера Дмитрия Козака подтвердил, что достигнуто принципиальное соглашение по подходам к компенсации республике Беларусь ущерба за испорченную хлорорганикой нефть в трубопроводе "Дружба". Об этом сообщают РИА Новости.

Пресс-служба белорусского правительства также подтверждает достижение договоренностей по методике компенсации за "грязную" нефть. Подробности соглашения, пока не уточняются.

Грязная нефть из нефтепровода "Дружба" будет убрана через полгода

Транзит российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" оказался приостановлен в конце апреля 2019 года из-за многократного превышения в сырье концентрации хлорорганических соединений. Частично или полностью были остановлены поставки в Польшу, Словакию, Германию, Украину, Чехию и Белоруссию.

Восстановить прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" удалось только с 1 июля. В результате инцидента, часть загрязненной нефти (около 1,2 млн тонн) попала на территорию республики Беларусь, что привело к повреждению оборудования на Мозырском НПЗ.

Экономика Отрасли Нефть и газ Отношения России и Беларуси

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