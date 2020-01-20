Новогодние заботы лидера Китая

Си Цзиньпин упоминал, что огромное впечатление на него произвел роман Пушкина "Евгений Онегин", пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". В семейной жизни председателя КНР Си Цзиньпина, образцового мужа и отца, много теплых моментов.
В преддверии китайского Нового года 19 января лидер Китая Си Цзиньпин находился с инспекционной поездкой в древнем городке Хэшунь города Тэнчун провинции Юньнань. Среди туристов была одна девчушка, которая спросила Си Цзиньпина, приехала ли вместе с ним его супруга.
Си Цзиньпин с улыбкой ответил: "Нет, скоро Новый год, у нее полно дел дома!". Этот простой ответ руководителя Китая наполнил атмосферу радостью и новогодним весельем.