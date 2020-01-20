Новогодние заботы лидера Китая

В преддверии китайского Нового года 19 января лидер Китая Си Цзиньпин находился с инспекционной поездкой в древнем городке Хэшунь города Тэнчун провинции Юньнань. Среди туристов была одна девчушка, которая спросила Си Цзиньпина, приехала ли вместе с ним его супруга.

Си Цзиньпин с улыбкой ответил: "Нет, скоро Новый год, у нее полно дел дома!". Этот простой ответ руководителя Китая наполнил атмосферу радостью и новогодним весельем.