О чем писали советские газеты в эпоху НЭПа*

Обследование частных предприятий

Московский союз химиков закончил обследование 35 частных предприятий. Обнаружена масса вопиющих нарушений.

В 5 предприятиях часть рабочих взята помимо биржи труда; в 15 предприятиях совершенно не выдавалась спецодежда; в 10 предприятиях без разрешения профсоюза и инспекции труда проводилась сверхурочная работа; в 10 предприятиях не оказалось технических приспособлений для ограждения рабочих от несчастных случаев; 22 предприятия найдены в крайне антисанитарном состоянии [...]

В 10 предприятиях 32 рабочих под влиянием "хозяйчиков" не состояли членами профсоюза.

После каждого посещения инспектора труда хозяйчики становились "шелковыми" и немедленно выполняли его предписания. Наиболее злостные привлечены к уголовной ответственности.

"Труд", 5 января 1923 год.





ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКА

В первые месяцы так называемого нэпа жизнь стала улучшаться и налаживаться. Стало легче дышать, в будущем у всех засветилась кое-какая надежда настоящего перехода к нормальным условиям. Но, увы, подобные иллюзии за этот год оказались несбыточными, ибо то, что делала одна рука, другая - разрушала. Я, впрочем, не много понимаю в этой сложной путаной механике, орудующей на уже безнадежное опустошение и разорение организма, и только могу констатировать значительную депрессию настроения в нашей хозяйственной среде, что, во всяком случае, является показательным симптомом тяжелейшей болезни, средства врачевания которой лежат вне всяких теоретических констатаций.

Одна надежда - надежда всякого безнадежного больного - на благодетельное действие времени. Но выиграем ли мы? Раз мы все то вынесли, что было до сих пор, то авось и это выживем!

Александр Бенуа, художник, декабрь 1922 г.





Винное довольствие

Винсиндикат, заботясь о благе своих служащих, установил прибавку к зарплате в виде бесплатной выдачи вина.

На каждого выдается по 16 бутылок в м-ц, причем выдача производится по рангам. Рабочие получают более легкое и дешевое вино, младшие служащие - покрепче, а старшие уже совсем крепкое.

В выдаче зарплаты иногда бывает заминка, но зато вино выдается аккуратно. Прошла неделя - и получай свою порцию.

Было бы совсем хорошо, если бы случайно вопрос о винном довольствии не стал известен ревизионной комиссии синдиката и союзу.

Стали поговаривать, что винное довольствие является как будто зазорным.

Администрация все-таки не решилась совсем его уничтожить, а только уменьшила норму, постановив: выдавать рабочим по 4 бутылки бесплатно и по 4 бутылки со скидкой в 50%, а служащим 8 бутылок со скидкой в 50%.

Дело за профсоюзом. Он должен совершенно запретить винное приложение к зарплате.

В.К-в.

"Труд", 13 января 1923 год.

Рисунок Б.Ефимова "На ножницах". "Крокодил", 31 января 1924 года.





Суд и быт

Выселение буржуазных собак

Замоскворецкий нарсуд.

Истец рабочий просит суд выселить собак нэпача из квартиры.

Он поясняет:

- У меня полдюжины детей, один другого меньше, а у них (кивок в сторону ответчика) 4 здоровеннейших пса. Ну, известно, детишкам не усидеть в одной комнате, им подавай и коридор и кухню... А на кухне и коридоре - прямо беда: собаки грызутся, возятся, детишки - вместе с ними. Того и гляди, какой-нибудь пес искусает ребенка.

Кроме того, ихние собаки едят, видите ли, котлеты... Ну... и мальчуганы мои, как дорвутся на кухню, сейчас же тоже за собачьи котлеты - известно, дети. Собаки рычат, воют, детишки плачут, кричат... Одно недоразумение... [...]

Ответчик иска не признал.

Несмотря на это, суд нашел иск доказанным и постановил: выселить собак ответчика.

"Вечерняя Москва", 29 января 1926 год.

Рекламные объявления в газете "Правда. 1925 год.

ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКА

Удивительное это было время, и удивительной была та Москва. В ней еще уживались рядом бурлящая Сухаревка, с ее бесконечными палатками, ларями и лавками и комсомольские клубы в бывших купеческих особняках, сверкавшие свежим лаком вывесок магазины и конторы первых нэпманов и аудитории рабфака имени Покровского на Моховой, где вчерашние токари, слесари и машинисты спешно готовились к поступлению в университет; огромная черная вывеска московского клуба анархистов на Тверской ("Анархия - мать порядка") и замысловатая живопись в кафе "Стойло Пегаса" на углу Страстной площади, где читали очень разношерстной и не очень трезвой публике свои стихи поэты-имажинисты.

Лев Шейнин, писатель, 1923 г.

Кустарная промышленность

(Из доклада А.И. Рыкова на XIII Всероссийском съезде Советов)

По отношению к кустарной промышленности у некоторых товарищей установилась совершенно неправильная точка зрения, характеризующаяся недооценкой значения и роли этой промышленности в системе народного хозяйства. Я помню, на какой-то выставке одно время висел плакат: кустарь - враг - не помню хорошо, - не то народа, не то промышленности. То и другое утверждение - величайшая глупость. Кустарей на территории РСФСР около 3 миллионов человек. Кустарные промыслы кормят громадные массы крестьянского населения. Если мы недостаточно помогаем кустарям, то это результат неправильной точки зрения...

"Известия", 9 апреля 1927 год

Отпуск заключенных на полевые работы

Главное управление местами заключения НКВД текущим летом предоставляло отпуска на полевые работы тем заключенным, которые по несознательности, случайно, в первый раз или вследствие тяжелых материальных условий совершили преступление. Отпуска предоставлялись на 1,5-3 месяца заключенным, представившим ходатайство исполкомов об отпуске их на с.-х. работы в их хозяйства.

Тем из заключенных, которые представят в московскую губраспредкомиссию отзывы, что они действительно провели свой отпуск на с.-х. работе и были хорошего поведения, срок, проведенный в отпуске, будет зачтен в срок заключения.

"Правда", 3 сентября 1926 год.

Н. Денисовский. Торгаши. "Крокодил". 1924 год.

ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКА

Удивительно быстро все стали в СССР деловыми. Жизнь забила ключом, спешат наверстать потерянное; в этом потоке едва ли не больше других суетятся комы и не из партийной дисциплины, а потому, что их захватила стихия - нажива, роскошь, прелесть жизни и проч. Жалкий нэп, карикатура на западноевропейский капитализм, так оживил страну, умиравшую в смердящем коммунизме, что пока это единственно возможная форма, при которой жизнь не умирает.

Роберт Куллэ, профессор, литературовед, май 1924 г.

Как кооператив победил частного торговца

В селе Бельском Черемховского района торговали рядом кооператив и частный торговец. Наблюдая за ходом торговли того и другого, удалось установить, что частный торговец, торгуя дороже, чем кооператив, все-таки имеет много покупателей и получает порядочную прибыль.

Стали наблюдать. В результате выяснилось, что кооператив торгует с 8 часов и до 4, а частный, главным образом, с 4 до 9 вечера. Тогда кооператив организовал дежурную лавку, которая стала торговать после того, как закроется большая, а также и в дни отдыха. В результате все население пошло в кооператив, а частник стал чахнуть.

"Правда", 1926 год.

А.Егоров. Нэповское перерождение ответственного работника. "Крокодил". 1924 год.

ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКА

Что значит с общехозяйственной точки зрения установление торговой связи города и деревни? Это значит, что мы сделали для города возможным хозяйственно оплодотворять деревню, а для деревни сделали возможным хозяйственно оплодотворять город. Другими словами, самый глубокий смысл новой экономической политики заключается в том, что мы впервые открыли возможность взаимного оплодотворения разных хозяйственных сил, различных хозяйственных факторов, а только на основе этого и получается хозяйственный рост.

Николай Бухарин, член Политбюро ЦК ВКП(б), апрель 1925 г.

Б.Ефимов. Крестьянское чаепитие. "Правда", 1925 год.





Из писем

Долго и оживленно обсуждался у нас, в Ункосовской вол. (Сасовсого у., Ряз. г.), вопрос о с.-х. налоге. После разъяснения специальных докладчиков закон одобрили. Кустари и ремесленники в связи с налогом грозились повысить плату за вырабатываемые изделия, но встретили дружный отпор со стороны середняков и бедняков:

- Закон о налоге выработан нами самими, - говорят крестьяне, - наши представители есть и во ВЦИК, и в Наркомземе, Наркомфине, и в других центральных учреждениях.

М.О.

"Правда", 1926 год.

В село Нижние-Прыски (Калужской губ., Козельск. у.) приехали отпускники. Не успели войти в хаты, как крестьяне потянулись к ним за новостями. Первый вопрос - о новом сел.-хоз. налоге:

- Как там?

Отпускники устроили беседу. На все свои вопросы крестьяне получили разъяснения. Остались довольны:

- Приветствуем новый закон, который облегчает налог беднякам, - говорили крестьяне, расходясь.

Отпускник

Гудит-гудит!!

Принудительный ассортимент. По сведениям, полученным Наркомторгом РСФСР, представитель Продасиликата предложил тульскому потребсоюзу при отпуске вагона чайных стаканов обязательно принять 4000 фужеров для шампанского и 3000 штук сахарниц. Несмотря на то что райсоюз испытывал острую нужду в стаканах, необходимых для деревни, он вынужден был отказаться от предложения представителя Продсиликата, так как цены на стаканы пришлось бы значительно повысить. Наркомторг затребовал от Продсиликата объяснений.

В стране рабочей и крестьянской,

Ну как не пить,

Деревню влагою шампанской

Не покропить?!

Стаканов чайных нет покуда,

Зато - гоп-ля! -

Вот для шампанского посуда

Из хрусталя!

Довольны "Продсиликатом"?

Хрусталь! В кредит!

...А деревенский воздух матом

Гудит-гудит!!

Демьян Бедный

"Правда", 1925 год.

ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКА

НЭП есть капитализм, говорит оппозиция. НЭП есть отступление по преимуществу, говорит Зиновьев. Всё это, конечно, неверно.

На самом деле НЭП есть политика партии, допускающая борьбу социалистических и капиталистических элементов и рассчитанная на победу социалистических элементов над элементами капиталистическими. На самом деле НЭП только начался отступлением, но он рассчитан на то, чтобы в ходе отступления произвести перегруппировку сил и повести наступление. На самом деле мы наступаем уже несколько лет, и наступаем с успехом, развивая нашу индустрию, развивая советскую торговлю, тесня частный капитал...

Иосиф Сталин, генеральный секретарь ЦК ВКП(б), январь 1926 г.

Старые газеты и современников НЭПа цитировали Сергей Емельянов и Ольга Чагадаева