Перед Новым годом в лесу незаконно срубили деревьев на 18 млн рублей

В предновогодний период лесу был нанесен ущерб более чем на 18 млн рублей, подсчитали в Рослесхозе. Как отмечает ведомство, перед праздником было незаконно срублено более десяти тысяч деревьев. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Амурской и Иркутской областях, сообщила пресс-служба Рослесхоза.

"Лесными инспекторами было проведено более 42 тысяч рейдов, в ходе которых было выявлено 327 нарушений правил заготовки елей и деревьев других хвойных пород. Всего же, по данным территориальных подразделений Рослесхоза и региональных лесных ведомств, в предновогодние дни было незаконно срублено почти 10 тысяч деревьев. На нарушителей наложено 98 административных штрафов на общую сумму более полумиллиона рублей. Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Амурской и Иркутской областях", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В органы внутренних дел было направлено 129 материалов по фактам, имеющим признаки уголовного преступления.

Проверки прошли согласно поручению, которое было дано территориальным подразделениям Рослесхоза и региональным лесным ведомствам в начале декабря 2019 года. "В частности, в ряде регионов был усилен режим охраны хвойных насаждений, увеличена кратность патрулирования лесных участков совместно с представителями органов внутренних дел и с привлечением общественных лесных инспекторов", - сообщает ведомство.

По данным региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений, гражданам официально было реализовано около 364 тысяч елей. Это на 66,5 тысячи деревьев больше, чем в предновогодний период 2018-2019 годов.