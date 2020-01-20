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20.01.2020 16:41
Рубрика: Общество

Перед Новым годом в лесу незаконно срубили деревьев на 18 млн рублей

Текст: Елена Березина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В предновогодний период лесу был нанесен ущерб более чем на 18 млн рублей, подсчитали в Рослесхозе. Как отмечает ведомство, перед праздником было незаконно срублено более десяти тысяч деревьев. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Амурской и Иркутской областях, сообщила пресс-служба Рослесхоза.

"Лесными инспекторами было проведено более 42 тысяч рейдов, в ходе которых было выявлено 327 нарушений правил заготовки елей и деревьев других хвойных пород. Всего же, по данным территориальных подразделений Рослесхоза и региональных лесных ведомств, в предновогодние дни было незаконно срублено почти 10 тысяч деревьев. На нарушителей наложено 98 административных штрафов на общую сумму более полумиллиона рублей. Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Амурской и Иркутской областях", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В органы внутренних дел было направлено 129 материалов по фактам, имеющим признаки уголовного преступления.

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Проверки прошли согласно поручению, которое было дано территориальным подразделениям Рослесхоза и региональным лесным ведомствам в начале декабря 2019 года. "В частности, в ряде регионов был усилен режим охраны хвойных насаждений, увеличена кратность патрулирования лесных участков совместно с представителями органов внутренних дел и с привлечением общественных лесных инспекторов", - сообщает ведомство.

По данным региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений, гражданам официально было реализовано около 364 тысяч елей. Это на 66,5 тысячи деревьев больше, чем в предновогодний период 2018-2019 годов.

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