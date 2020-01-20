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Певец Дэвид Олни умер на сцене во время выступления

Новости
    20.01.2020, 15:21
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/cnnbrk Фото: twitter.com/cnnbrk
Фото: twitter.com/cnnbrk

Американский певец и автор песен Дэвид Олни умер на сцене во время своего выступления на 30A Songwriters Festival во Флориде в минувшую субботу. Об этом передает Variety. Уточнив, что изначально распространенные некоторыми СМИ детали обстоятельств кончины артиста не верны.

Сообщалось, что Олни "рухнул на сцене", что не совсем соответствует действительности - 71-летний певец сидел на стуле, когда ему стало плохо. При этом некоторые зрители и бывшие с ним на сцене коллеги-музыканты подумали, что Дэвид просто остановился перевести дыхание. И только потом стало ясно, что певец, дававший свое второе выступление за день, отошел.

Усилия прибывших медиков оказались тщетны.

Причина смерти артиста еще не названа.

Олни был уважаемой фигурой в сообществах американы и фолк-рока в частности. Его дискография насчитывает два десятка сольных альбомов.

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