Поправки к Конституции определяют требования к кандидату в президенты

"Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании... Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков", - говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, согласно документу, президентом может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства.

В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию и вынести их на голосование граждан. По словам главы государства, смысл предложенных поправок - обеспечить развитие России как правового, социального государства, укрепить роль гражданского общества, партий и регионов в выработке важнейших решений.

15 января президент подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию и утвердил состав ее участников. В нее вошли более 70 представителей разных профессий, среди которых известные деятели культуры.