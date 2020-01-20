Московские врачи спасли мужчину, проглотившего рыболовный крючок

В горбольницу им. Ф.И. Иноземцева департамента здравоохранения Москвы обратился 68-летний мужчина с жалобами на затруднение глотания. Во рту у него был кусок рыболовной лески. Он рассказал, что ел редиску и вдруг почувствовал во рту металл. Не успев понять, что это такое, он проглотил предмет, а леска осталась снаружи. Позже выяснилось, что дома на балконе племянник разбирал рыболовные крючки и, видимо, часть из них уронил в корзину с продуктами, стоящую неподалеку.

На рентгенограмме врачи обнаружили рыболовный крючок в шейном отделе пищевода. При гастроскопии - предмет определялся на 2,5 см дальше от входа в пищевод. Оказалось, что крючок был продет через слизистую оболочку. Биопсийными щипцами врачи аккуратно извлекли крючок из тканей пищевода в его просвет, произвели захват предмета и извлекли его наружу.

"О, четверочка!", - вскрикнул пациент, увидев крючок, отметив его размер. Еще сутки больной находился под наблюдением в хирургическом отделении, затем был выписан домой в удовлетворительном состоянии.