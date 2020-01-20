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20.01.2020 17:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Смоленском мужчина взорвал свой дом гранатой

Текст: Антон Валагин (Смоленск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Смоленской области задержан житель райцентра Велиж - мужчину подозревают в незаконном хранении взрывного устройства.

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Уголовное дело было возбуждено по факту взрыва гранаты на веранде жилого дома. Его хозяин сам вызвал полицию и сообщил, что на его жизнь покушались, сообщили в СКР. Однако результаты экспертиз опровергли его версию: на фрагменте гранаты были найден генетический материал домовладельца.

Мужчина не стал отпираться и рассказал, как было дело. Гранату он, по собственным словам, нашел у себя в гараже. Затем лег на кровать и стал думать, что делать с находкой. Не придумал ничего лучшего, чем взорвать на собственном крыльце. Вечером вышел из дома, убедился, что вокруг никого нет, и из-за угла кинул гранату под дверь.

- Хозяин дома полностью признал свою вину, - рассказали в СКР.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область

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