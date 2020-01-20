Под Смоленском мужчина взорвал свой дом гранатой

В Смоленской области задержан житель райцентра Велиж - мужчину подозревают в незаконном хранении взрывного устройства.

Уголовное дело было возбуждено по факту взрыва гранаты на веранде жилого дома. Его хозяин сам вызвал полицию и сообщил, что на его жизнь покушались, сообщили в СКР. Однако результаты экспертиз опровергли его версию: на фрагменте гранаты были найден генетический материал домовладельца.

Мужчина не стал отпираться и рассказал, как было дело. Гранату он, по собственным словам, нашел у себя в гараже. Затем лег на кровать и стал думать, что делать с находкой. Не придумал ничего лучшего, чем взорвать на собственном крыльце. Вечером вышел из дома, убедился, что вокруг никого нет, и из-за угла кинул гранату под дверь.

- Хозяин дома полностью признал свою вину, - рассказали в СКР.