СК выяснит, почему 94-летней пенсионерке из Брянска отказали в льготах

СК начал проверку законности действий местной администрации в отношении 94-летней жительницы села Куршановичи, сообщили в управлении ведомства по Брянской области.

О проблемах Софьи Панченко рассказала ее дочь. 18 января после возложения цветов на Пискаревском кладбище она попросила Владимира Путина разобраться в ситуации с ее матерью, которая, по словам женщины, не получает положенных льгот и лекарств.

Когда началась война, Софье Степановне было 16 лет. Она побывала в оккупации, потом трудилась в тылу, после войны всю жизнь проработала в колхозе. Шесть лет назад пенсионерка упала в своем доме и сломала шейку бедра. Приехавшие врачи не стали увозить старушку на обследование, родные пострадавшей отдали им документы для оформления инвалидности, но сделано это не было, пишет ТАСС. Шесть лет женщина лежит, не имея возможности передвигаться.

На следующий день после обращения к президенту в Куршановичах побывали представители районной администрации и Пенсионного фонда. Они пообещали оформить старушке инвалидность и пересчитать пенсию.

Собственную проверку деятельности властей начала и прокуратура региона.