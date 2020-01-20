Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту три километра

На вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир в Северо-Курильском районе Сахалинской области, 20 января произошел пепловый выброс.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, столб пепла достиг трех километров в высоту. В северо-восточном направлении от вулкана протянулся шестикилометровый шлейф.

Несмотря на проявление активности Эбеко, в городе Северо-Курильске, расположенном в семи километрах от огнедышащей горы, пеплопада не наблюдалось. Горожане не ощутили и запаха сероводорода.

Полеты в районе ЧП на время запрещены - здесь действует оранжевый цветовой код опасности для авиации.