На Камчатке заблудившийся мужчина три дня прождал спасателей у костра

В Карагинском районе Камчатского края спасатели нашли живым мужчину, который заблудился и три дня продержался один.

По словам его брата, снегоходчик поехал в село Карага и пропал. Как сообщили в главном управлении МЧС по региону, специалисты и волонтеры два дня исследовали ближайшие населенные пункты, русла рек, а также охотничьи домики и родовые общины.

В общей сложности спасатели осмотрели около 500 километров предполагаемого маршрута исчезнувшего.

"В итоге человека нашли в 12 километрах от устья реки Макаровка. Как оказалось, житель Ивашки сбился с пути из-за непогоды. Чтобы согреться в двадцатиградусный мороз, он три дня жег бензин и сидел возле костра", - говорится в сообщении.

Пострадавшего погрузили на снегоход и доставили до ближайшей больницы для тщательного обследования. По предварительной информации, у него легкая степень обморожения кистей и стоп.