В Приморье обнаружили очаг африканской чумы свиней

В Приморье обнаружен ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС). Это стало известно после исследования шести диких кабанов, найденных в районе сел Кировка, Новоселище и Алексеевка.

Поселения находятся в граничащем с КНР Ханкайском районе, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Исследования образцов проводились в межобластной ветеринарной лаборатории. Теперь государственная ветеринарная инспекция края должна ввести ограничения для распространения АЧС.

Сейчас остается семь очагов вируса в Пожарском, Красноармейском и Пограничном районах. По данным управления, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека он не опасен.