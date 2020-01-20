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20.01.2020 09:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье обнаружили очаг африканской чумы свиней

Текст: Ольга Журман (Владивосток)

В Приморье обнаружен ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС). Это стало известно после исследования шести диких кабанов, найденных в районе сел Кировка, Новоселище и Алексеевка.

Поселения находятся в граничащем с КНР Ханкайском районе, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

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Исследования образцов проводились в межобластной ветеринарной лаборатории. Теперь государственная ветеринарная инспекция края должна ввести ограничения для распространения АЧС.

Сейчас остается семь очагов вируса в Пожарском, Красноармейском и Пограничном районах. По данным управления, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека он не опасен.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Африканская чума в России

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