В Хабаровском крае два села остались без света из-за аварии

Поселки Тырма и Алан в Верхнебуреинском районе остались без электроснабжения из-за сбоя на трансформаторной подстанции. В первом населенном пункте под отключение попали более 350 домов, где живут около 1900 человек. Без света остались также школа, детский сад, больница, железнодорожная станция и четыре котельные.

В Алане электроснабжение исчезло из 62 частных домов с населением 230 человек и двух социально-значимых объектов - школы и детсада. Котельная там работает благодаря резервному генератору.

"По состоянию на 10:00 по хабаровскому времени 20 января котельные поселка Тырма запитаны по резервной схеме от электросети ДВЖД, теплоноситель не сливался", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В готовности к вылету находится вертолет МИ-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту. В случае необходимости он доставит в населенные пункты резервные генераторы.