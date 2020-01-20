В Хабаровском крае осужден избивший подростка мужчина

В Советской Гавани суд вынес приговор жителю Ставропольского края, которого обвинили в избиении 16-летнего подростка (часть 1 статьи 111 УК РФ).

Как сообщает прокуратура Хабаровского края, в апреле прошлого года компания мужчин отдыхала в районе бухты Ситуан. Там они познакомились с двумя несовершеннолетними. С одним из них у подсудимого возник конфликт. Он много раз ударил его по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью.

Подсудимый признал вину частично, заявив, что парни напали первыми, а он лишь оборонялся. Но суд встал на сторону гособвинения. Мужчине назначено два года исправительной колонии общего режима.