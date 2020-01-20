В Приморье дали пожизненный срок убийце нескольких человек

В Приморском крае суд приговорил к пожизненному заключению 48-летнего мужчину, который убил несколько человек и покушался на жизнь ребенка, сообщает СУ СКР по Приморскому краю.

Кровавая история началась 29 октября 2018 года в городе Дальнереченске, когда подсудимый вместе с подельниками ограбил магазин. После он стал опасаться, что один из соучастников сдаст его полиции, и решил обезопасить себя, убив приятеля. Предложив подельнику участвовать в новом преступлении, он, вместе с ним приехал в безлюдное место, где застрелил из пистолета.

Следующей его жертвой стала женщина, которая, якобы изменяла ему. Во время совместных алкогольных возлияний, проходивших в доме на улице Партизанская в селе Ракитное, он убил ее ножом, шесть раз ударив в шею.

Затем, чтобы избавиться от очевидца, он нанес не менее 27 ударов ножом женщине, сообщившей об измене убитой. На момент совершения убийств в доме находились 19-летний парень и 3-летний ребенок. Обвиняемый попытался избавиться и от них. Парня он тоже ударил ножом, а дом поджег. Но молодому человеку удалось сбежать, а ребенка успели вынести из горящей квартиры.

Мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "к" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление", частью 3 статьи 30, пунктами "а", "в", "е", "к" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего", части 2 статьи 167 УК РФ "Уничтожение чужого имущества". По уголовному делу проведено более десятка судебных экспертиз, допрошено свыше 40 свидетелей.