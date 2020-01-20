В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими

Следователи УМВД по Забайкальскому краю завершили расследование масштабного уголовного дела в отношении криминального авторитета Георгия Углавы, известного как Тахи, и соучастников его криминальной организации. Как сообщает пресс-служба ведомства, это первое дело об организации преступного сообщества "вором в законе", завершенное после принятия статьи 210 УК РФ.

Как указывает следствие, в начале 2000-х годов ранее судимый уроженец Грузии Георгий Углава, известный в криминальных кругах как "вор в законе" Тахи, совместно с другим криминальными авторитетами создал преступное сообщество, которое подчинило себе действующие в Забайкалье группировки. Около десяти лет, подчеркивается в сообщении краевого УМВД, под покровительством Георгия Углавы в Забайкалье совершались вымогательства, грабежи, разбойные нападения, кражи в особо крупном размере, в том числе кражи автомобилей и возвращение их за выкуп. Подразделения криминального сообщества Тахи орудовали практически в каждом районе Забайкалья.

Оперативники задержали Углаву в Москве в начале 2015 года. Одновременно в Чите и районах прошла спецоперация по задержанию участников банды. Были арестованы 10 членов его преступного сообщества, в том числе, так называемые "смотрящие" за районами.

Расследование длилось почти пять лет. Следователи провели сотни следственных действий, доказав причастность задержанных к 164 преступлениям. Дело достигло 200 томов. Только объем обвинительного заключения составил более 11 тысяч листов. Потерпевшими признаны не менее 170 человек.

Уголовное дело и обвинительное заключение направлены в прокуратуру для утверждения.