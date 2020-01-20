Прокуратура проверит факт смерти нижегородца, высаженного из автобуса

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту смерти мужчины, которого высадили из автобуса. Об этом "РГ" сообщили в ведомстве.

Основанием для проверки послужили публикации в ряде СМИ. По результатам ее будет принято решение о мерах прокурорского реагирования, уточнили в прокуратуре региона.

Изначально история о смерти нижегородца на остановке появилась в социальных сетях. Ее разместили со ссылкой на сына покойного мужчины. Инцидент произошел 12 января. Сообщается, что мужчина вошел вместе со своей гражданской женой в автобус 69 на остановке Сормовский поворот, после чего упал. Пассажиры помогли посадить его на сиденье, но водитель остановился и попросил покинуть салон на следующей остановке. На просьбу вызвать скорую водитель и кондуктор не отреагировали. В итоге мужчину вынесли на остановке Героя Степанова, положили, а автобус уехал.