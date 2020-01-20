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20.01.2020 11:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми окажут помощь пострадавшим и семьям погибших в отеле

Текст: Александр Шестаков (Пермь)

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил профильным ведомствам держать ситуацию с трагедией в отеле "Карамель" под контролем. Министерству здравоохранения и министерству социального развития поручено оказать помощь всем пострадавшим и семьям погибшим.

Фото: МЧС РФ
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Сейчас на месте происшествия продолжает работу комиссия по чрезвычайным ситуациям, находятся представители экстренных служб, дежурит семь бригад скорой помощи, а также организовано бесперебойное дежурство аварийно-восстановительных бригад управляющих компаний. Коммунальщики ищут место прорыва магистрали и готовятся устранять аварию.

Напомним, в результате трагедии в мини-отеле "Карамель" в Индустриальном районе Перми погибли пять человек, среди них пятилетний ребенок. Шесть человек получили термотравмы различной степени тяжести, одна из пострадавших находится в реанимации.

Следственными органами по факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается центральный аппарат СК РФ.

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