В Перми окажут помощь пострадавшим и семьям погибших в отеле

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил профильным ведомствам держать ситуацию с трагедией в отеле "Карамель" под контролем. Министерству здравоохранения и министерству социального развития поручено оказать помощь всем пострадавшим и семьям погибшим.

Сейчас на месте происшествия продолжает работу комиссия по чрезвычайным ситуациям, находятся представители экстренных служб, дежурит семь бригад скорой помощи, а также организовано бесперебойное дежурство аварийно-восстановительных бригад управляющих компаний. Коммунальщики ищут место прорыва магистрали и готовятся устранять аварию.

Напомним, в результате трагедии в мини-отеле "Карамель" в Индустриальном районе Перми погибли пять человек, среди них пятилетний ребенок. Шесть человек получили термотравмы различной степени тяжести, одна из пострадавших находится в реанимации.

Следственными органами по факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается центральный аппарат СК РФ.