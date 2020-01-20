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20.01.2020 14:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самарской области угнали машину с ребенком

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

20 января в Кинеле Самарской области возле дома №27 по улице Ульяновской неизвестный человек украл припаркованный автомобиль, когда в нем находился четырехлетний ребенок, сообщила служба спасения в своем аккаунте социальной сети.

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У автомобиля Lada был включен двигатель, поэтому угнать его преступнику не составило труда.

Родители мальчика обратились в полицию, был объявлен план "Перехват". К счастью, для ребенка все закончилось хорошо. Позже его высадили возле одного из магазинов. Ребенок сказал продавцам, что потерялся. Сейчас малыш уже находится с мамой и чувствует себя нормально.

Полиция ищет подозреваемого в краже и автомобиль.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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