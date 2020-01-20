Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе

В Кемерове простились с начальником управления Министерства юстиции РФ по Кемеровской области Лилией Серебренниковой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, она скоропостижно скончалась в одном из ночных клубов Кемерова 17 января.

Серебренникова, работавшая в органах юстиции региона с 1998 года, была назначена на должность начальника кузбасского управления в 2017 году.

На официальном сайте регионального управления говорится, что Лилия Ивановна была талантливым руководителем, отзывчивым и внимательным к своим сотрудникам. Церемония прощания с ней состоялась 20 января в областном центре.