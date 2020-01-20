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20.01.2020 18:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

Глава Чечни Республики Рамзан Кадыров заявил, что ему не предлагали должности за пределами республики. Об этом он сказал на совещании в правительстве региона.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
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- Я не заинтересован ни в какой должности вне Чеченской Республики. И никто мне никогда этого не предлагал, и я не давал повода для таких предложений. Я хочу закончить свою карьеру у себя в республике, - цитирует политика ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Рамзан Кадыров с 13 января временно сложил с себя полномочия главы региона. Исполняющим обязанности руководителя ЧР стал председатель регионального правительства Муслим Хучиев. Позже выяснилось, что Кадыров находится на лечении и проходит курс медицинских процедур.

В пресс-службе главы и правительства Чечни добавили, что полномочия могут передаваться как из-за временной нетрудоспособности, так и по причине обычного отпуска и раньше такая практика уже неоднократно применялась.

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