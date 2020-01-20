В Калининграде главбуха обвинили в присвоении 30 миллионов рублей

В Калининграде предъявили обвинение бывшему главному бухгалтеру одной из групп компаний. Как установили следователи, 40-летняя женщина за два года присвоила не менее 30 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Главбух переводила деньги предприятия на счета аффилированных лиц. Транши шли небольшими частями. Чтобы усыпить бдительность работодателя, калининградка иногда возвращала присвоенные деньги на расчетные счета группы компаний. Недостачи она объясняла сбоями программного обеспечения.

Когда руководитель группы компаний заподозрил обман, главный бухгалтер забрала из офиса документы и больше на работу не выходила. Предприниматель обратился в управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что главбух с 2016 по 2018 годы успела присвоить не менее 30 миллионов рублей, принадлежавших группе компаний. Кроме того, найдя новую работу, женщина продолжила заниматься финансовыми махинациями. Аналогичным образом она вывела со счетов коммерческой организации более 3,5 миллиона рублей.

Чтобы придать своим "заработкам" видимость законности, калининградка вкладывала деньги в долевое строительство, а потом продавала недвижимость.

Следственная часть регионального УМВД возбудила уголовные дела по двум статьям: "Присвоение или растрата" и "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления". Сейчас жительнице Калининграда предъявили обвинение. Расследование продолжается.