В Карелии три рыбака утонули в Онежском озере

Следственный отдел карельского города Кондопоги назначил проверку по факту гибели трех рыбаков в Онежском озере. По ее результатам будет принято процессуальное решение, заявили в понедельник в пресс-службе ведомства.

17 января нынешнего года трое мужчин отправились на снегоходе на рыбалку. Неокрепший лед не выдержал веса снегохода и провалился в воду. Рыбаки утонули. Их тела обнаружили в акватории Онежского озера.

Следком Карелии напоминает жителям об опасностях нахождения на водоемах республики. В условиях нестабильного температурного режима возрастает риск несчастных случаев и гибели людей. Все они связаны с несоблюдением правил безопасности на реках и озерах.