В Петербурге похищена партия чая стоимостью 3,3 млн рублей

Петербургская полиция устанавливает обстоятельства пропажи партии чая, которая должна была отправиться в Уфу сразу после новогодних каникул. Как уточнили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, поставка состояла из 1275 коробок общей стоимостью 3,3 миллиона рублей.

- Товар весом 15 тонн должен был быть вывезен со склада на Волхонском шоссе в Петербурге и поступить на склад продукции, расположенный в Уфе, - рассказали в главке. - Однако до настоящего времени товар не доставлен, его местонахождения неизвестно.

По сообщению директора коммерческой компании из Уфы, в соответствии с договором груз должен был отправиться автотранспортом. Поэтому полицией устанавливается местонахождение автомобиля и перевозимого груза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.