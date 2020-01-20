В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма

На Петербург надвигается шторм. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду. Чтобы предотвратить наводнение, в Северной столице закрыли дамбу.

Как уточняют в дирекции комплекса защитных сооружений, закрыты шесть затворов водопропускных сооружений. Судоходство осуществляется в обычном режиме.

Сама по себе дамба играет также роль дороги до Кронштадта. Магистраль работает в обычном режиме.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook отмечает, что Петербург находится в зоне влияния циклона. Температура воздуха в Северной столице - 3-5 градусов выше нуля, атмосферное давление превышает норму.