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20.01.2020 17:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

На Петербург надвигается шторм. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду. Чтобы предотвратить наводнение, в Северной столице закрыли дамбу.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Как уточняют в дирекции комплекса защитных сооружений, закрыты шесть затворов водопропускных сооружений. Судоходство осуществляется в обычном режиме.

Сама по себе дамба играет также роль дороги до Кронштадта. Магистраль работает в обычном режиме.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook отмечает, что Петербург находится в зоне влияния циклона. Температура воздуха в Северной столице - 3-5 градусов выше нуля, атмосферное давление превышает норму.

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