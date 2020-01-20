В Петрозаводске новогодняя световая арка придавила женщину

Новогодняя декоративная арка, установленная на площади Кирова в Петрозаводске, упала на каток и задела двух женщин. Администрация города готовит обращение в надзорные органы по факту грубого нарушения правил безопасности, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядная организация демонтировала новогодние конструкции на площади. Световые ворота не выдержали порывов ветра и упали. Одну женщину конструкция задела по касательной, а вторая получила серьезные травмы. Как подтвердили в министерстве здравоохранения республики, пострадавшую доставили в больницу. Жизни пациентки ничего не угрожает.

В администрации Петрозаводска отметили, что по условиям муниципального контракта подрядчик должен был обеспечить безопасность. Сейчас мэрия города готовит обращение в надзорные органы по факту грубого нарушения техники безопасности.