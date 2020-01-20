На вершине Ай-Петри водрузили флаг Республики Крым

В День Республики Крым на высоте 1234 метра на вершине Ай-Петри водружен флаг субъекта федерации.

Акцию организовали администрация Ялты, оператор канатной дороги Мисхор - Ай-Петри и специалисты ялтинского горно-спасательного отряда. Около 140 представителей местной общественности и местных национальных общин бесплатно поднялись в вагончиках "канатки" на плато и водрузили флаг Крыма на вершине Ай-Петри.

Пока горноспасатели, используя специальное снаряжение, устанавливали флаг, ялтинцы провели торжественный митинг и поздравили друг друга с исторической датой. Когда же над вершиной Ай-Петри ветер развернул крымский флаг, все встретили это громкими овациями и аплодисментами.

- Мы провели прекрасный день, наполненный чувством патриотизма и гордости за наш край, многонациональный, дружный и невероятно красивый, - сказала координатор акции Юлия Маевская. - Для многих наших общественников - это настоящий подарок в праздничный день.

Напомним, 29 лет назад, 20 января 1991 года на референдуме жители Крыма проголосовали за "Воссоздание Крымской автономной Советской социалистической Республики , как субъекта Союза ССР и участника союзного договора".

Фото: Пресс-служба администрации Ялты

- Наш крымский дом строится на прочном фундаменте мира, свободы и взаимного уважения, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов. - Сегодняшний праздник напоминает, что наша сила в единстве, что главный творец истории - народ. Каждый из нас ответственен за судьбу нашего прекрасного края. Мы вместе с вами прошли большой и сложный путь, достойно выдержали многие испытания.