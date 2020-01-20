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20.01.2020 17:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму троллейбус с пассажирами снес столб

Текст: Илья Изотов

В Крыму на междугородней трассе Симферополь-Ялта троллейбус снес опору электропередачи, которая после падения перегородила проезжую часть. Видео сильно поврежденного троллейбуса опубликовано в группе "Автопартнер Крым ДТП".

Фото: vk.com/chpkrasnodara
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В МВД уточнили, что троллейбус ехал из Симферополя в Ялту. По неизвестной причине на 718-километре водитель в какой-то момент потерял управление машиной, и она протаранила столб. У троллейбуса сильно смята передняя часть, разрушено лобовое стекло.

- Но в результате ДТП никто из пассажиров не пострадал, - уточнили в пресс-службе МВД по РК. - Желающие продолжили поездку на исправном троллейбусе. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причину аварии. Затруднения в движении автомобилей не было.

Тем не менее, чтобы объехать препятствие и преодолеть участок с оборванным проводами, другим троллейбусам приходилось включать автономный режим и опускать токоприемники. Контактная сеть на междугородней троллейбусной линии вскоре будет восстановлена.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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