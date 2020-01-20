На Ямале драка в ночном клубе закончилась смертью мужчины

В городе Лабытнанги после драки в местном развлекательном заведении скончался мужчина. Следственный комитет ЯНАО начал проверку обстоятельств инцидента, которые привели к летальному исходу.

По данным следствия, в ночь с 17 на 18 января в холле кафе-клуба между посетителями произошел конфликт. В него вмешался мужчина 1967 года рождения, которого позднее, после того, как драку остановили работники заведения, нашли мертвым.

"Проведен осмотр происшествия, опрошены свидетели, исследуется запись с камер наружного наблюдения. По результатам доследственной проверки будет принято решение", - передает пресс-служба регионального СК.