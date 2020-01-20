Новости

Видео: любительница селфи уронила смартфон под колеса машины 10:40
В Госдуме поддержали идею о запрете комиссии за платежи по ЖКХ 10:38
На Ямале драка в ночном клубе закончилась смертью мужчины 10:37
У постояльцев пермской гостиницы не было шансов спастись 10:28
В Магадане выберут юных актеров для фильма о прославленной лыжнице 10:25
России вернут долги по военным поставкам 10:21
Врач перечислила риски для здоровья при аномальной погоде 10:21
Среди погибших в пермском отеле оказался ребенок 10:13
Диетолог объяснила, что есть на завтрак для сжигания калорий и похудения 10:11
Томичка родила в подъезде и скрылась 10:08
В Приморье обнаружили очаг африканской чумы свиней 09:55
Новый кроссовер Chery: у него невероятно "вкусная" цена 09:22
На трассе опрокинулся автобус Кемерово - Барнаул 09:21
На Камчатке заблудившийся мужчина три дня прождал спасателей у костра 09:20
В Перми начали доставать погибших при прорыве трубы в отеле 09:14
В Якутии мужчина из-за ревности избил гвоздодером двух односельчан 09:04
Ozon уволит большинство курьеров 08:57
Производитель iPhone и Fiat-Chrysler займутся выпуском электрокаров 08:55
Экс-глава УК, в доме которой произошел прорыв трубы, был осужден за хищения 08:54
В Сибири обнаружили противовирусный кустарник 08:50
Число погибших в отеле в Перми выросло до пяти человек 08:35
Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ 08:20
В Кемерове у пациентки удалили гигантскую миому 07:55
В Приморье мужчина получил пожизненный срок за убийства 07:51
Australian Open: Победа Александровой, неудачи Потаповой и Калинской 07:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
20.01.2020 10:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ямале драка в ночном клубе закончилась смертью мужчины

Текст: Татьяна Воробьева

В городе Лабытнанги после драки в местном развлекательном заведении скончался мужчина. Следственный комитет ЯНАО начал проверку обстоятельств инцидента, которые привели к летальному исходу.

В Москве задержали участника массовой драки со стрельбой в Сибири

По данным следствия, в ночь с 17 на 18 января в холле кафе-клуба между посетителями произошел конфликт. В него вмешался мужчина 1967 года рождения, которого позднее, после того, как драку остановили работники заведения, нашли мертвым.

"Проведен осмотр происшествия, опрошены свидетели, исследуется запись с камер наружного наблюдения. По результатам доследственной проверки будет принято решение", - передает пресс-служба регионального СК.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

Главное сегодня

Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ
Пушков: Меркель не сомневается в ключевой роли РФ в ливийском процессе
Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле
В Сирии предотвращена атака беспилотников на базу Хмеймим
Принц Гарри сообщил о "глубокой печали" из-за последствий своего решения
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов