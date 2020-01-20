На Ямале участник ДТП, в котором погибли полицейские, был пьян

Водителю Mazda, который выскочил на встречную полосу, что стало причиной гибели троих человек, предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 264 УК РФ. "Установлено и подтверждено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения", - передает сегодня пресс-служба Следственного комитета ЯНАО.

Напомним, в ночь на 18 января двое полицейских из города Губкинский на служебной машине Lada Granta конвоировали административно задержанного мигранта в Надым, чтобы выдворить из страны.

Около пяти часов утра на 985 километре дороги Сургут - Салехард автомобиль стражей порядка лоб в лоб столкнулся с иномаркой, в которой ехали двое мужчин и женщина.

Сотрудники правоохранительных органов и конвоируемый погибли, а водителя и пассажиров Mazda доставили в больницу.

"Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого шофера иномарки меры пресечения. Расследование продолжается", - сообщили в региональном СК.