Ученики начальных классов Тобольска не пошли в школу из-за мороза

В связи с низкой температурой воздуха в понедельник 20 января занятия первой смены в 1-4 классах школ Тобольска отменяются. Об этом говорится в официальном сообщении администрации города.

Как уточнили агентству "Интерфакс " в комитете по образованию, с утра в городе столбики термометров показали минус 30 градусов. Потеплеет, по прогнозу синоптиков, только днем - до минус 18 градусов.

Занятия в учебных заведениях Тюмени, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска идут как обычно: в этих городах уже с утра было всего минус 12-16 градусов.