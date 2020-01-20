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20.01.2020 12:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Урала отдали под суд за интимное видео с бывшей возлюбленной

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Житель города Бакала в Челябинской области предстанет перед судом за размещение в соцсети фотографий и видео с бывшей возлюбленной. Мужчине предъявлено обвинение по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

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- По версии следствия, в октябре прошлого года 31-летний мужчина из чувства мести на странице в социальной сети разместил фотографии и видеозаписи интимного характера с изображением бывшей сожительницы, которые находились в общем доступе с возможностью публичного просмотра, - пояснила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Обвиняемый свою вину признал полностью, фотографии и видеозаписи удалил.

Следствие установило, что обвиняемый на протяжении нескольких лет вел фото и видеоархив, куда собирал изображения своей возлюбленной. А после расставания решил ее опорочить, предав наиболее пикантные фото и видео огласке. Однако очень скоро попал под прицел правоохранительных органов.

Теперь мстительному любовнику грозит наказание от 200 тысячного штрафа до двух лет лишения свободы. Уголовное дело передано для рассмотрения в Саткинский городской суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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