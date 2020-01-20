Жителя Урала отдали под суд за интимное видео с бывшей возлюбленной

Житель города Бакала в Челябинской области предстанет перед судом за размещение в соцсети фотографий и видео с бывшей возлюбленной. Мужчине предъявлено обвинение по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

- По версии следствия, в октябре прошлого года 31-летний мужчина из чувства мести на странице в социальной сети разместил фотографии и видеозаписи интимного характера с изображением бывшей сожительницы, которые находились в общем доступе с возможностью публичного просмотра, - пояснила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Обвиняемый свою вину признал полностью, фотографии и видеозаписи удалил.

Следствие установило, что обвиняемый на протяжении нескольких лет вел фото и видеоархив, куда собирал изображения своей возлюбленной. А после расставания решил ее опорочить, предав наиболее пикантные фото и видео огласке. Однако очень скоро попал под прицел правоохранительных органов.

Теперь мстительному любовнику грозит наказание от 200 тысячного штрафа до двух лет лишения свободы. Уголовное дело передано для рассмотрения в Саткинский городской суд.