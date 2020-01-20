В Волжском семерых студентов осудили за покушение на сбыт наркотиков

Семь студентов одного из колледжей Волжского признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба управления СКР по Волгоградской области.

В конце августа 2017 года через интернет-мессенджер неизвестный предложил троим жителям города заняться раскладкой запрещенных веществ. Молодые люди согласились и привлекли к незаконной деятельности еще четверых своих приятелей.

Соучастники получили от своего координатора информацию о тайниках с крупной партией наркотиков, которую они должны были фасовать и прятать в разных местах города. О расположении закладок волжанам нужно было сообщить "работодателю".

9 октября 2018 года студенты забрали с территории Красноармейского района Волгограда более 300 граммов "синтетики". Порошок они перевезли в Волжский, где в гаражном боксе планировали осуществить распределение по разовым дозам. Но преступные действия членов группы пресекли оперативники регионального управления ФСБ и МВД.

Четверо сообщников, которым на момент совершения преступления не исполнилось 18 лет, приговорены к четырем годам колонии общего режима. Остальным фигурантам суд назначил наказание в виде лишения свободы от семи до семи с половиной лет. Отбывать срок совершеннолетние граждане будут в исправительной колонии строгого режима.