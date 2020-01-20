Рябков: У Тегерана нет оснований ставить вопрос о выходе из ДНЯО

Российская сторона предостерегает Иран от опрометчивых шагов по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы предостерегаем иранскую сторону от опрометчивых шагов в части сохранения обязательств исламской республики по ДНЯО. Мы считаем, что оснований ставить вопрос в этой плоскости нет", - цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, эта позиция Тегерана не нова, с предупреждением о возможности выхода из ДНЯО власти Ирана выступали и ранее в связи различными действиями и заявлениями западных политиков.

Как подчеркнул Рябков, Москва считает этот договор "ключевым для обеспечения глобальной безопасности, особенно с учетом тех тревожных процессов, которые в целом развиваются в сфере контроля над вооружениями и нераспространения". Дипломат выразил надежду, что Тегеран продолжит выполнять свои обязательства по нему.

На этот раз предупреждение о возможном выходе Ирана из ДНЯО прозвучало в связи с намерениями Европы направить дело о нарушении условий СВПД в Совет Безопасности ООН. "Если они продолжат политические игры, которые не имеют законных оснований, то у нас есть много вариантов для ответа", - заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы предостерегаем горячие головы, которые, возможно, питают иллюзии относительно того, что перевод всей темы в Совет безопасности ООН поможет разрешению проблемы, от таких шагов. Потому что это чревато новым расколом и новыми проблемами", - отметил Рябков, добавив, что сейчас все стороны должны проявлять "осторожность и взвешенность в своих действиях".