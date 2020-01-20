Новости

СКР проверит законность отказа в льготах брянскому ветерану 16:45
Крым и Севастополь подписали соглашение о границах 16:42
Перед Новым годом в лесу незаконно срубили деревьев на 18 млн рублей 16:41
В Петербурге задержали вербовщика "ИГ" 16:37
Пойманная с кокаином в белье актриса Бочкарева признала вину 16:36
В Петербурге появился трамвай для честных пассажиров 16:35
Президент Турции заявил, что его страна пока не отправляла войска в Ливию 16:33
Фрегат Балтфлота вышел на учения с японским эсминцем 16:29
В Прикамье поезд насмерть сбил пенсионерку 16:29
В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы 16:28
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе 16:28
Рябков: У Тегерана нет оснований ставить вопрос о выходе из ДНЯО 16:20
Постояльцами затопленного отеля в Перми были пациенты онкодиспансера 16:19
На вершине Ай-Петри водрузили флаг Республики Крым 16:18
Снегопады и метели в некоторых регионах Урала сменятся потеплением 16:17
В Турции найдена 2000-летняя усыпальница с травертиновым саркофагом 16:14
СМИ: Хоккеист "Нефтехимика" устроил ДТП и скрылся с места аварии 16:11
Московские врачи спасли мужчину, проглотившего рыболовный крючок 16:06
Песков: Мишустин представит состав Кабмина в установленный срок 16:02
СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы 16:00
Lada Xray Cross с вариатором: АвтоВАЗ раскрыл статистику продаж 16:00
Генеральный директор ВВС уходит в отставку 15:56
Interplastica 2020 в Москве: новые перспективы развития индустрии 15:51
В Подмосковье 80-летняя пенсионерка убила невестку 15:49
В Петрозаводске новогодняя световая арка придавила женщину 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
20.01.2020 16:20
Рубрика: Власть

Рябков: У Тегерана нет оснований ставить вопрос о выходе из ДНЯО

Текст: Юрий Когалов

Российская сторона предостерегает Иран от опрометчивых шагов по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы предостерегаем иранскую сторону от опрометчивых шагов в части сохранения обязательств исламской республики по ДНЯО. Мы считаем, что оснований ставить вопрос в этой плоскости нет", - цитирует дипломата РИА Новости.

Постпред при ООН: ЕС может развалить сделку по ядерной программе Ирана

По его словам, эта позиция Тегерана не нова, с предупреждением о возможности выхода из ДНЯО власти Ирана выступали и ранее в связи различными действиями и заявлениями западных политиков.

Как подчеркнул Рябков, Москва считает этот договор "ключевым для обеспечения глобальной безопасности, особенно с учетом тех тревожных процессов, которые в целом развиваются в сфере контроля над вооружениями и нераспространения". Дипломат выразил надежду, что Тегеран продолжит выполнять свои обязательства по нему.

На этот раз предупреждение о возможном выходе Ирана из ДНЯО прозвучало в связи с намерениями Европы направить дело о нарушении условий СВПД в Совет Безопасности ООН. "Если они продолжат политические игры, которые не имеют законных оснований, то у нас есть много вариантов для ответа", - заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Роухани опроверг слухи о стремлении Ирана заполучить ядерное оружие

"Мы предостерегаем горячие головы, которые, возможно, питают иллюзии относительно того, что перевод всей темы в Совет безопасности ООН поможет разрешению проблемы, от таких шагов. Потому что это чревато новым расколом и новыми проблемами", - отметил Рябков, добавив, что сейчас все стороны должны проявлять "осторожность и взвешенность в своих действиях".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Иран Правительство МИД Ядерная программа Ирана

Главное сегодня

В Кремле дали разъяснения по голосованию по поправкам в Конституцию
СФ рассмотрит представление о назначении Краснова генпрокурором 22 января
СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы
В Госдуме назвали дату начала выдачи материнского капитала
Депутаты поддержали идею о запрете комиссии за платежи по ЖКХ
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы будет готов в марте