Об этом заявил Сергей Лавров. По словам и.о. главы МИД России, "в это время в воздухе на границе с воздушным пространством Ирана было минимум шесть F-35. Эта информация еще требует перепроверки, но подчеркивает всю нервозность ситуации".
По мнению экспертов, увидеть и идентифицировать на таком удалении практически все летающие объекты способна лишь загоризонтная РЛС "Контейнер". Самолеты пятого поколения F-35 считаются невидимками. А их полеты, оказывается, без проблем отслеживают за тысячи километров, причем с территории России.
Госиспытания загоризонтных радиолокационных станций 29Б6 "Контейнер" были завершены в прошлом году, в том же году они прошли этап опытно-боевого дежурства. 1 декабря 2019 года министерство обороны сообщило о переводе первой радиолокационной станции "Контейнер" на боевое дежурство.
Всего же планируется развернуть еще три такие станции для полного контроля воздушного пространства по всему периметру наших государственных границ.
Как рассказывал в одном из своих интервью "Российской газете" гендиректор Научно-производственного комплекса "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" Кирилл Макаров, сенсаций в области радиолокации ожидать трудно. Но "Контейнер", разработанный специалистами НИИДАР, можно считать настоящим прорывом.
Если, например, обычные радары сопровождают самолет на удалении до 400 км, то РЛС типа "Контейнер" видит его на удалении в 2000 км, а возможно, и дальше. Фактически всю воздушную обстановку европейской части блока НАТО, по словам Макарова, мы будем держать под полным своим контролем. И поднять в воздух незамеченной армаду бомбардировщиков-ракетоносцев или рой боевых дронов уже не получится.
Естественно, для эффективной работы необходимы не только радиолокационные станции с высоким разрешением, но и очень мощная электронно-вычислительная техника с особым программным обеспечением. Все это у нас есть.
Высокие характеристики РЛС 29Б6 обеспечиваются особой конструкцией. Станция включает два антенных поля для передачи и приема сигналов, разнесенные на 300 км.
Передающая антенна комплекса выполнена в виде поля с 36 мачтами и имеет длину 440 метров. Приемная часть включает три прямые секции из 144 антенно-фидерных мачт высотой 34 метра, развернутых в виде треугольника. Длина приемного антенного поля - 1300 метров, глубина - 200 метров. Слежение осуществляется в секторе шириной 240 градусов.
РЛС 29Б6 включена в общую систему Воздушно-космической обороны. "Контейнер" позволяет засечь все потенциально опасные объекты еще до того, как они превратятся в реальную угрозу, и заблаговременно передать ПВО необходимые данные для их поражения.
Не стоит сомневаться, что слова Сергея Лаврова о том, что мы отслеживали и отслеживаем полеты американской боевой авиации, в том числе "невидимой" в небе Ближнего Востока, никак не обрадовали Пентагон.
Ведь получается, что системы противовоздушной обороны наших баз в Хмеймиме и Тартусе, даже не включая свои радары на полную мощность, имеют полную информацию о воздушной обстановке вокруг охраняемых объектов.