Новости

Дима Билан перенес полуторачасовую операцию 15:20
Эксперты назвали сто лучших фильмов XXI века 15:05
Гильдия киноактеров США раздала награды 14:32
Участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков умер в 36 лет 19.01.2020
Актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в "Симпсонах" 19.01.2020

Российские фильмы вновь лидируют в отечественном прокате

Новости
    20.01.2020, 14:07
Текст:   Олег Усков

Прокат России вновь возглавляет кинокомедия отечественного производства - ромком с Егором Кридом "(Не)идеальный мужчина". О чем свидетельствуют предварительные данные по кассовым сборам за минувший уик-энд, приведенные порталом kinobusiness.com.

Фото: twitter.com/IGN
Актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в "Симпсонах"

Новая лента Марюса Вайсберга, в которой личная жизнь девушки Светы выпукло налаживается благодаря андроиду, на старте заработала 297,5 миллионов рублей. Потеснив на вторую строчку продолжающего показывать впечатляющие результаты "Холопа". Собравшего за четыре недели проката уже 2 743 100 000 рублей, из которых более 230 - за последнюю.

Третья строчка - анимационная картина "Камуфляж и шпионаж" (Spies in Disguise), где супершпион и молодой ученый вынуждены объединиться для спасения мира. За две недели мультфильм собрал в России 350 миллионов.

Четвертое - еще одна премьера, очередное зловещее спекулирование на теме японского "Проклятия" Такаси Симидзу, пережившего множество ползучих перерождений. За уик-энд хоррор, спродюсированный Сэмом Рэйми, собрал 67 миллионов рублей.

Замыкает пятерку "Вторжение" Федора Бондарчука, продолжение его "Притяжения", - более 966 миллионов за три недели, из которых 43,7 - за минувшую.

Новости

Вышел новый трейлер второго сезона сериала Джим Керри "Шучу" 19.01.2020
Умер избитый до комы гитарист "Ляписа Трубецкого" Руслан Владыко 19.01.2020
BBC показала первые кадры сериала по "Страже" Терри Пратчетта 18.01.2020
Состоялась онлайн-премьера комедийного сериала о русских хакерах 17.01.2020
⧣ США
Фото: Denis Poroy/AP Images
Тарантино назвал лучшего, по его мнению, "молодого" актера Голливуда 17.01.2020
Сериал "Лучше звоните Солу" закрывается 17.01.2020
Вышел трейлер третьего сезона "Леденящих душу приключений Сабрины" 17.01.2020
⧣ Россия
Фото: instagram.com/k_ksusha
Модель Ксения Пунтус прояснила обстоятельства своего падения из окна 17.01.2020
36-летний оператор умер на съемочной площадке "Дома-2" 16.01.2020
Фото: певец Влад Топалов перенес вторую с начала года операцию 16.01.2020
⧣ фантастика
Фото: iStock
Канал HBO отказался от нового сериала создателей "Игры престолов" 17.01.2020
Amazon отказался от сериала по "Темной башне" Стивена Кинга 16.01.2020
Актриса из "Первого мстителя" рассказала, почему зарезала мать 16.01.2020