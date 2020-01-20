Российские фильмы вновь лидируют в отечественном прокате

Прокат России вновь возглавляет кинокомедия отечественного производства - ромком с Егором Кридом "(Не)идеальный мужчина". О чем свидетельствуют предварительные данные по кассовым сборам за минувший уик-энд, приведенные порталом kinobusiness.com.

Новая лента Марюса Вайсберга, в которой личная жизнь девушки Светы выпукло налаживается благодаря андроиду, на старте заработала 297,5 миллионов рублей. Потеснив на вторую строчку продолжающего показывать впечатляющие результаты "Холопа". Собравшего за четыре недели проката уже 2 743 100 000 рублей, из которых более 230 - за последнюю.

Третья строчка - анимационная картина "Камуфляж и шпионаж" (Spies in Disguise), где супершпион и молодой ученый вынуждены объединиться для спасения мира. За две недели мультфильм собрал в России 350 миллионов.

Четвертое - еще одна премьера, очередное зловещее спекулирование на теме японского "Проклятия" Такаси Симидзу, пережившего множество ползучих перерождений. За уик-энд хоррор, спродюсированный Сэмом Рэйми, собрал 67 миллионов рублей.

Замыкает пятерку "Вторжение" Федора Бондарчука, продолжение его "Притяжения", - более 966 миллионов за три недели, из которых 43,7 - за минувшую.