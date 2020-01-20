Самый мощный в мире смартфон подешевел в России. Брать или нет?

Разработчики бенчмарка AnTuTu выкатили декабрьский рейтинг самых мощных смартфонов в мире, измерив их производительность своими синтетическими тестами. Вот уже который месяц подряд лидером становится Asus ROG 2 в конфигурации 12/512 Гб памяти.

Остальные места в "пятерке лучших" тоже заняли лидеры ноябрьского рейтинга - OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, Realme X2 Pro и OnePlus 7 Pro. Таким образом, расстановка сил практически не изменилась, но есть другие положительные перемены.

Так, теперь самый монструозный смартфон на планете, набирающий максимальный рейтинг в AnTuTu, можно приобрести по цене от 58 тысяч рублей, свидетельствуют данные "Яндекс.Маркета". На старте продаж в ноябре 2019 года аппарат предлагали по официальной цене 70 тысяч рублей.

В смысле ценовой привлекательности Asus ROG 2 не может тягаться с ближайшими соседями по рейтингу производительности. Например, One Plus OnePlus 7T с 8/256 Гб памяти доступен по цене от 35 тысяч рублей, а версия 7T Pro с тем же объемом памяти обойдется дешевле 41 тысячи.

Но нужно помнить, что смартфон от Asus - это в первую очередь геймерский девайс с частотой обновления экрана 120 Гц, с системой охлаждения, с возможностью подключить геймпад, с двумя разъемами USB-C для одновременной зарядки и работы геймпада, другими игровыми примочками. Кроме того, Asus ROG 2 оснащается аккумулятором на 6000 мАч. В общем, лучше геймерам оставить специализированные устройства, а тем, кто хочет просто мощный аппарат с заделом на будущее, стоит обратить внимание на флагманы OnePlus или Samsung. Последние будут активно дешеветь в преддверии (и после) выхода новой модели, анонс которой намечен уже на февраль.