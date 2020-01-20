Спикер сената Чехии скончался в возрасте 72 лет

Председатель верхней палаты парламента Чехии Ярослав Кубера скончался в возрасте 72 лет. Об этом говорится на странице сената в социальной сети Twitter.

Причина смерти пока не раскрывается. По данным местных СМИ, ему стало плохо в воскресенье по дороге в офис, политика доставили в больницу города Теплице, затем перевели в Усти-над-Лабем, где он и скончался.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, произошедшее шокировало его. "Я должен сказать, что он тот человек, который мне нравился. У нас были хорошие отношения. Мы понимали друг друга", - заявил Бабиш. Он также отметил, что для Куберы могут быть организованы государственные похороны, но тут все зависит от пожеланий его семьи. У политика остались супруга и две дочери.

Примечательно, что его однопартийцы из гражданских демократов предлагали Кубере баллотироваться на пост президента Чехии, но тот отказался.