Третий человек умер в КНР от нового типа коронавируса

Еще один житель Китая скончался от осложнений, вызванных новым типом коронавируса.

За два минувших дня еще у 136 человек диагностирована атипичная пневмония. Самому молодому пациенту 25 лет, самому пожилому - 89, сообщает РИА Новости. Симптомы у всех одинаковые - повышенная температура, кашель и одышка.

В городе Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения, госпитализированы 198 заболевших, 9 пациентов - в крайне тяжелом состоянии, три человека скончались. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Справка "РГ"

Коронавирусы - это более 30 различных вирусов. Впервые были обнаружены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.