В центре Киева митингующих антифашистов закидали петардами

В центре Киева полиция задержала 11 человек, напавших на антифашистов.

В воскресенье, 19 января, на Михайловской площади состоялась акция, в которой приняли участие около 20 человек. Они выступали с лозунгами: "Прочь фашизм!", "Права человека - будущее Украины" и так далее. Также активисты призывали активнее бороться с ультраправыми.

Когда акция завершилась, а ее участники направились к фуникулеру, в них полетели яйца и петарды. "За противоправные действия задержаны 11 человек. Их действиям будет дана правовая оценка", - рассказали ТАСС в правоохранительных органах.