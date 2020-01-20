Новости

Кадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни 18:12
В США выясняют, действительно ли опасен автопилот Tesla 18:00
Семьи погибших при прорыве трубы в Перми получат по 500 тысяч рублей 17:56
Участница конкурса красоты со сцены обвинила организаторов в мошенничестве 17:54
В Крыму троллейбус с пассажирами снес столб 17:53
В Госдуму внесена поправка о решениях межгосударственных органов 17:46
В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма 17:45
Из Пулково откроют четыре новых прямых рейса в города Европы 17:39
На месте прорыва трубы в Перми начались ремонтные работы 17:38
В Японии в квартире площадью 11 квадратных метров жили 163 кошки 17:33
АвтоВАЗ прекратил выпуск некоторых версий Lada 4x4 17:31
ЦБ предупредил о рисках потери маржи при рефинансировании ипотеки 17:23
Поправки к Конституции определяют требования к кандидату в президенты 17:21
Под Смоленском мужчина взорвал свой дом гранатой 17:09
В крещенских купаниях в Москве приняли участие более 125 тысяч человек 17:07
Новый посол США в РФ вручил копии верительных грамот 17:07
Пойманную с кокаином актрису Бочкареву оштрафовали на 30 тысяч рублей 17:00
Hyundai Palisade стал на шаг ближе к России 17:00
"Почта России" доставила 74 млн электронных заказных писем 16:53
СК выяснит, почему 94-летней пенсионерке из Брянска отказали в льготах 16:45
Крым и Севастополь подписали соглашение о границах 16:42
Перед Новым годом в лесу незаконно срубили деревьев на 18 млн рублей 16:41
В Петербурге задержали вербовщика "ИГ" 16:37
Пойманная с кокаином в белье актриса Бочкарева признала вину 16:36
В Петербурге появился трамвай для честных пассажиров 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
20.01.2020 17:33
Рубрика: В мире

В Японии в квартире площадью 11 квадратных метров жили 163 кошки

Текст: Константин Волков
Фото: valentinapetrova / istock Фото: valentinapetrova / istock
Фото: valentinapetrova / istock

В Японии разгорелся скандал, связанный с избыточным количеством домашних животных, которых заводят некоторые граждане, сообщает местная газета Mainichi.
Какой породы была Муму и какова была роль собаки в быту середины XIX века

Волонтеры, следящие за животными в Токио, в августе прошлого года обнаружили квартиру в столичном районе Кацусика, в которой на 11 квадратных метрах жили 163 кошки.

"Квартира была как сауна, - описала свои впечатления одна из волонтеров. - Стены оказались насквозь гнилыми, а все жилище пропиталась запахом кошачьих экскрементов. Большая часть кошек получила тепловой удар (август - самый жаркий и влажный месяц в Токио - Прим. ред.). Некоторые из животных буквально гнили заживо".

Владелецей кошек оказалась 40-летняя женщина, живущая вместе с 80-летней матерью на государственное пособие, выплачиваемое малоимущим. В течение восьми лет дочь и мать подбирали на улице бездомных кошек, однако из-за отсутствия средств не стерилизовали их, поэтому животные размножались в квартире. Сейчас волонтеры продолжают лечить вывезенных в приют кошек, а тех, что уже поправились, пытаются пристроить к новым владельцам.

Похожий случай произошел в префектуре Коти на западе Японии. Там в квартире у женщины проживали более 20 собак. На острове Кюсю порядка пятидесяти собак были оставлены в запертом доме, в то время как владелец исчез.

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка
В Ленинградском зоопарке умерла кошка, 12 лет жившая с рысью

Согласно информации министерства окружающей среды Японии, в 2018 году в различные органы власти поступило более двух тысяч жалоб на "накопление домашних животных". При этом 53% их владельцев жили в стесненных материальных обстоятельствах, а некоторые имели психические расстройства.

Ожидается, что в марте 2021 года группа экспертов, организованная министерством окружающей среды, разработает комплекс мер, которые позволят регулировать допустимое число домашних животных, а также установит правила их изъятия. Пока же такие животные считаются частной собственностью, и власти не могут практически ничего сделать, если владелец не согласится добровольно отдать их в приют.

В психиатрии даже существует специальный термин "патологическое накопительство животных". Обычно такие люди страдают определенными психическими расстройствами, из-за чего не осознают, что их питомцы могут страдать по причине нехватки ухода. При этом владельцы очень привязаны к животным, как это было в квартире со 163 кошками - там хозяйка дала имя каждой из них. Во многих странах существуют специальные общества защиты животных от жестокого обращения, которые стараются не допускать накопительства. Однако юридическая база практически нигде до конца не проработана, что создает немало сложностей при проверках и изъятии питомцев.

Фото: iStock
В Москве появится памятник бездомной кошке

В России рамочный закон о защите животных был принят в декабре 2018 года. Он ограничивает количество животных в квартире, но не конкретным числом, а исходя из возможностей владельца обеспечить условия содержания. Также он запрещает жестокое обращение с животными и требует от владельцев нести ответственность за судьбу питомцев. Тем не менее многие нормативные акты для данного закона еще только предстоит разработать.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

В Кремле дали разъяснения по голосованию по поправкам в Конституцию
СФ рассмотрит представление о назначении Краснова генпрокурором 22 января
СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы
В Госдуме назвали дату начала выдачи материнского капитала
Депутаты поддержали идею о запрете комиссии за платежи по ЖКХ
В мире
В мире
Как повлияет на российский экспорт соглашение США и Китая
Лесные пожары
Лесные пожары
В Австралии спасли от огня уникальные деревья