В Японии в квартире площадью 11 квадратных метров жили 163 кошки

В Японии разгорелся скандал, связанный с избыточным количеством домашних животных, которых заводят некоторые граждане, сообщает местная газета Mainichi.

Волонтеры, следящие за животными в Токио, в августе прошлого года обнаружили квартиру в столичном районе Кацусика, в которой на 11 квадратных метрах жили 163 кошки.

"Квартира была как сауна, - описала свои впечатления одна из волонтеров. - Стены оказались насквозь гнилыми, а все жилище пропиталась запахом кошачьих экскрементов. Большая часть кошек получила тепловой удар (август - самый жаркий и влажный месяц в Токио - Прим. ред.). Некоторые из животных буквально гнили заживо".

Владелецей кошек оказалась 40-летняя женщина, живущая вместе с 80-летней матерью на государственное пособие, выплачиваемое малоимущим. В течение восьми лет дочь и мать подбирали на улице бездомных кошек, однако из-за отсутствия средств не стерилизовали их, поэтому животные размножались в квартире. Сейчас волонтеры продолжают лечить вывезенных в приют кошек, а тех, что уже поправились, пытаются пристроить к новым владельцам.

Похожий случай произошел в префектуре Коти на западе Японии. Там в квартире у женщины проживали более 20 собак. На острове Кюсю порядка пятидесяти собак были оставлены в запертом доме, в то время как владелец исчез.

Согласно информации министерства окружающей среды Японии, в 2018 году в различные органы власти поступило более двух тысяч жалоб на "накопление домашних животных". При этом 53% их владельцев жили в стесненных материальных обстоятельствах, а некоторые имели психические расстройства.

Ожидается, что в марте 2021 года группа экспертов, организованная министерством окружающей среды, разработает комплекс мер, которые позволят регулировать допустимое число домашних животных, а также установит правила их изъятия. Пока же такие животные считаются частной собственностью, и власти не могут практически ничего сделать, если владелец не согласится добровольно отдать их в приют.

В психиатрии даже существует специальный термин "патологическое накопительство животных". Обычно такие люди страдают определенными психическими расстройствами, из-за чего не осознают, что их питомцы могут страдать по причине нехватки ухода. При этом владельцы очень привязаны к животным, как это было в квартире со 163 кошками - там хозяйка дала имя каждой из них. Во многих странах существуют специальные общества защиты животных от жестокого обращения, которые стараются не допускать накопительства. Однако юридическая база практически нигде до конца не проработана, что создает немало сложностей при проверках и изъятии питомцев.

В России рамочный закон о защите животных был принят в декабре 2018 года. Он ограничивает количество животных в квартире, но не конкретным числом, а исходя из возможностей владельца обеспечить условия содержания. Также он запрещает жестокое обращение с животными и требует от владельцев нести ответственность за судьбу питомцев. Тем не менее многие нормативные акты для данного закона еще только предстоит разработать.