Социальные обязательства правительства закрепят в двух статьях Конституции

"В целях развития конституционных гарантий исполнения государством своих социальных обязательств (минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума и достойное пенсионное обеспечение) рабочей группой выработаны предложения по внесению поправок в статью 75 Конституции РФ (о финансовых обязательствах государства)", - говорится в документе.

"Также предложено прямо закрепить обязанность правительства РФ обеспечить исполнение указанных обязательств (поправки в статью 114 Конституции РФ)", - сообщили сопредседатели рабочей группы. В упомянутой статье перечислены полномочия кабмина.

В Послании Федеральному Собранию 15 января Путин выступил с рядом важных предложений в социальной сфере. Часть из них, в том числе размер МРОТ не ниже прожиточного уровня, он предложил закрепить в Конституции. С целью подготовки этих и других изменений сформирована рабочая группа под руководством председателя комитета Софеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, главы комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова и директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талии Хабриевой.