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20.01.2020 15:40
Рубрика: Власть

Социальные обязательства правительства закрепят в двух статьях Конституции

Текст: Галина Мисливская
Обязанность правительства исполнять социальные обязательства, о которых сказал в своем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин, предлагается закрепить в статье 114 Основного закона. Об этом говорится в письме сопредседателей рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ на имя главы государства. Копия документа имеется в распоряжении "РГ".
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

"В целях развития конституционных гарантий исполнения государством своих социальных обязательств (минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума и достойное пенсионное обеспечение) рабочей группой выработаны предложения по внесению поправок в статью 75 Конституции РФ (о финансовых обязательствах государства)", - говорится в документе.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"Также предложено прямо закрепить обязанность правительства РФ обеспечить исполнение указанных обязательств (поправки в статью 114 Конституции РФ)", - сообщили сопредседатели рабочей группы. В упомянутой статье перечислены полномочия кабмина.

В Послании Федеральному Собранию 15 января Путин выступил с рядом важных предложений в социальной сфере. Часть из них, в том числе размер МРОТ не ниже прожиточного уровня, он предложил закрепить в Конституции. С целью подготовки этих и других изменений сформирована рабочая группа под руководством председателя комитета Софеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, главы комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова и директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талии Хабриевой.

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